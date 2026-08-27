張柏芝IG限時動態線密如芝麻成網民熱話　獲讚夠True冇明星架子

現年46歲的張柏芝一向愛錫粉絲，曾試過在機場看到有粉絲等待自己，立即請粉絲飲咖啡及送禮物。平日喜歡使用社交平台與粉絲互動的柏芝，連日來被網民發現1日分享幾十個IG限時動態，意外引起網絡熱話，更有人大讚張柏芝為人夠真，更可以零距離觀看女明星的生活。

張柏芝保養得宜。（微博）

一向愛錫粉絲的她曾試過在機場看到有粉絲等待自己時，立即請粉絲飲咖啡及送禮物。（小紅書）

張柏芝日Post幾十個Story成網民熱話

近日有多位網民發現張柏芝每日都會在IG分享數十個限時動態，更紀錄了一天的日常，包括滑水、自己去買餸、煮煲仔飯、炒蛋等貼地生活點滴。有網民發文大讚張柏芝夠True夠Real毫無明星架子：「張柏芝目前出了47個story 我真的已經成為她的stalker好喜歡看 真的0距離觀看女明星的生活 會用beautycam 自拍、晨起去衝浪、之後碎碎念說要回家給二仔做煲仔飯、回到家後給植物搬出去曬太陽、然後突然發現了有一隻小青蛙入屋一直在錄它『oh my goodness it’s so cute. Don’t worry you are safe here you can stay here ok?』、然後開始真正做煲仔飯加上海嬤嬤教的放白菜、吃澳洲牛奶公司的雞蛋嘆『真係同我小時候食得一模一樣』、然後又開始瘋狂刷奧德賽的片段 而且她會大大方方show自己練習時長出來的老繭欸 好喜歡」。

張柏芝日Post幾十個Story成網民熱話。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

柏芝IG的限時動態內容非常生活化。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

柏芝遇到小青蛙來訪都紀錄下來，更大家分享。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

柏芝會教大家煮飯。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

仲會記錄下廚日常。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

網民讚柏芝夠True冇明星架子。（IG/@cecilia_pakchi_cheung）

網民讚夠True冇明星架子

帖文曝光後，有大批網民都加入留言，更表示有很多藝人都特別經營社交平台來塑造形象，而柏芝就不計較形象分享日常，讓大家看到另一面的她：「真心好得意呀🥺」、「好true好real冇明星架子 之前睇佢好鍚個仔煮宵夜比個仔」、「真心欣賞佢 好貼地 同埋真係做好媽媽呢個身份」、「內容好生活化」、「感覺自己是她老best」、「follow佢IG直頭覺得係佢個friend 😂事無大小都po」、「芝心好友」、「夠真夠raw，而家好多ig都假到Xk，全部set好曬先拍同post，基本唔會睇」、「好似真係識佢咁🤣🤣」。