龐卓欣大曬巨鑽正式宣布婚期　下月香港註冊明年泰國舉行婚禮

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，不時在社交平台分享日常生活，去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！即將做人妻的龐卓欣，日前就拍片分享婚前緊張又興奮的心情，更正式宣布婚期，將於9月19日在香港註冊，而婚禮就定於明年在泰國舉行！

不時在社交平台分享日常生活。（IG@adapcy）

大曬好身材。（IG@adapcy）

兩人經常放閃。（IG@adapcy）

放閃！（IG@adapcy）

龐卓欣與Patrick養了愛犬Soda。（IG@adapcy）

去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更大曬巨型鑽戒。（IG@adapcy）

幸福滿瀉！（IG@adapcy）

恭喜恭喜！（IG@adapcy）

龐卓欣倒數出嫁宣布婚期 9月19日香港註冊明年泰國舉行婚禮

龐卓欣在IG限時動態上載了一段短片，分享即將成為人妻的興奮心情，身穿酒紅色吊帶背心的她大曬手上的巨型鑽戒，一臉幸福，她透露近期一直在籌備明年於泰國舉行的婚禮，但直至日前遞交擬結婚通知書，才真正意識到自己即將出嫁。龐卓欣透露將於約三星期後的9月19日正式註冊，並將正式搬入未婚夫Patrick屋企，展開甜蜜的新婚生活，她更直言：「說實話，現在依然感覺很不真實，但真的很興奮！」

龐卓欣在IG限時動態上載了一段短片，分享即將成為人妻的興奮心情。（影片截圖）

9月19日香港註冊，明年泰國舉行婚禮。（影片截圖）

大曬巨鑽！（影片截圖）

婚照。（IG@adapcy）

婚照。（IG@adapcy）

即將出嫁！（IG@adapcy）

Sweet！（IG@adapcy）

Sweet！（IG@adapcy）

龐卓欣家境富裕 曾戀「鐘錶大王」長孫

龐卓欣家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！龐卓欣參選港姐時與「鐘錶大王」長孫孫智威（Solomon）愛得高調，但兩人在2019年分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，兩人經常出雙入對，不時大曬合照放閃，愛得甜蜜！

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

一家三口去旅行。（IG@adapcy）

2019年9月龐卓欣去西班牙旅行意外洩蜜，戀上金融才俊Patrick，同年12月公開戀情。（IG@adapcy）

慶祝生日。（IG@adapcy）

兩人經常出雙入對。（IG@adapcy）

郎才女貌。（IG@adapcy）

郎才女貌。（IG@adapcy）

Fit！（IG@adapcy）