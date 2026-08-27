蘇永康低調建5間內地小學　曾斥2830萬買北角半山豪宅身家極豐厚

歌手蘇永康與太太馮翠珊（Anita）日前以「愛心大使」及應屆「榮譽會長」身份，一同出席「雁心會樂幼基金愛心傳希望慈善晚宴」。慈善機構於社交平台發文，首度揭露蘇永康多年來低調行善的點滴，指他已資助興建了5間內地小學，善心爆棚。

蘇永康夫婦善心爆棚！（雁心會樂幼基金FB照片）

蘇永康夫婦善心爆棚！（雁心會樂幼基金FB照片）

以家人命名學校 婚前「靜靜雞」送大禮

蘇永康援建的5間學校分別以父母及太太 Anita 的名字命名。機構更透露，他在結婚前特意「靜靜雞」以 Anita 名字援建學校，直到大婚當日才將這份特別的禮物告訴對方，極具心思。每次機構舉辦籌款活動，蘇永康均義不容辭宣傳。機構回憶某年於小商場舉行街頭籌款儀式，他即使患上嚴重感冒、聲音沙啞，依然堅持到場支持打氣。兩人的兒子如今已滿10歲，但夫妻倆未有忘記曾捐助的學校，更在為兒子慶祝生日的同時，將祝福轉化為物資與關懷，送予捐助學校的學童。

蘇永康非常低調！（雁心會樂幼基金FB照片）

親赴湖南面試山區大學生資助圓夢

除此之外，蘇永康夫婦得知「圓夢助學計劃」能幫助山區學童升讀大學後，即時決定贊助第二屆湖南學生。兩人早前更親身前往湖南參與面試，與團隊一同甄選出10位受助學生，並於慈善晚宴上親手將獎學金交到學生手中。

幫學生圓夢！（雁心會樂幼基金FB照片）

幫學生圓夢！（雁心會樂幼基金FB照片）

幫學生圓夢！（雁心會樂幼基金FB照片）

首置身份買磚頭保值 斥2830萬購入北角半山豪宅

蘇永康除了熱心公益，投資物業亦甚有眼光。早在2018年初，他以首置身份，斥資2,830萬元購入北角半山天后廟道老牌名廈「雲峰大廈」一個實用面積1,407方呎的中層三房連套房單位（連一個車位），平均呎價逾2萬元。該屋苑地勢高兼私隱度極高，可享180度維港海景，一直受不少名人富豪青睞。蘇永康身家相當豐厚，既懂得投資保值，亦不忘回饋社會，絕對是演藝圈的慈善楷模。

蘇永康與圈中好友為他老婆慶生。(蘇永康IG)

蘇永康與他的好友。(蘇永康IG)