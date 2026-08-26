東張西望｜揭世紀渣男母子檔騙財騙色　買藥逼流產召妓染性病

無綫《東張西望》今日（26日）播出渣男實錄！女事主接受訪問時，揭發一名自稱「香港職業拳擊運動員」、「60公斤拳王」及「全國搏擊邀請賽冠軍」的男主角Dennis，聯同其母親涉嫌精心策劃情騙。Dennis不僅被爆出虛構身份騙取多名女性財物，更與母親合謀買「落仔藥」逼女友私下流產，甚至染上性病及暴力恐嚇，行徑令人髮指。



「拳王」人設淘寶買假證書

現年21歲的受害A0苦主Hailey透露，她於去年透過網上遊戲結識大其一歲的Dennis。兩人發展成情侶後，Dennis便不斷塑造自己深情但過往被前任傷害的慘情形象，同時宣稱自己是「香港職業拳擊運動員」、「2022年60公斤拳王」及「2024年全國搏擊邀請賽冠軍」，更講出「打拳的目的就是不想身邊任何人受到傷害」等動聽金句。

苦主Hailey於去年透過網上遊戲結識大其一歲的Dennis。（節目截圖）

然而，Hailey隨後在其手機記錄中發現，原來Dennis所謂的「金腰帶」、「國家一級運動員證書」及拳隊周邊，均是在淘寶及拼多多購買的訂製假貨。而他的社交平台Instagram上的粉絲數量也是花錢買來的。《東張西望》節目組更找來Dennis一場比賽的片段，片中他全場毫無反擊能力、不斷挨打，幾回合僅拿0至1分，初賽即遭淘汰，其「拳王」身分純屬憑空捏造。

不斷挨打。（節目截圖）

毫無反擊能力。（節目截圖）

母子檔合演再情緒勒索

Dennis與其母親常以各種藉口向女友索取金錢，包括「被追債」、「銀行戶口被凍結」、「沒錢吃飯坐車」、「要買拳套」等，連平時幾百港元的日常開支及買煙錢都要女友支付。若女友無錢，其母親便會親自接通電話或出面扮可憐，以「已當你是家人」、「一起想辦法」等話術進行洗腦。其母曾以「兒子欠大耳窿債」、「店舖廚房被炒」為由，慫恿Hailey將家傳的金幣拿去當鋪當掉，並承諾「日後一定會幫忙贖回」。Hailey在壓力與心軟下，當掉價值14,000港元的金幣並轉帳給他們，最後金幣只能由Hailey的姐姐出錢贖回，Hailey前後共被騙走逾3萬港元。

第一次過數畀佢。（節目截圖）

之後連金幣都要典當。（節目截圖）

非正規渠道買藥逼流產

唔止呃錢，連身體都受罪！Dennis與女友發生關係後，若女友意外懷孕，其母子二人便會以「影響事業」、「沒能力負擔」等理由拒絕承擔責任。當Hailey發現懷孕並表示想去家計會時，Dennis與其母嫌家計會收費過千港元「太貴」，宣稱「前任只需500港元買藥就能解決」，並稱認識家計會內部人員可以「偷藥出來」，最後Hailey要自己去家計會進行流產。

非正規渠道買藥逼流產。（節目截圖）

其後當Hailey發現Dennis出軌，而且這兩母子一直都在演戲，終於忍無可忍提出分手時，Dennis竟然採取極端手段威脅，拿兩人共同飼養的貓隻生命作要挾，威脅「若分手就殺死兩隻貓」。

好變態。（節目截圖）

出軌召妓染性病

其後Hailey找到Dennis的數位前度，發現她們的遭遇如出一轍，Dennis均是以「拳王」及「慘情男」人設接近對方，隨後逼女友向財務公司借貸背負一身債務，並同樣在懷孕後由Dennis母親透過「不知名護士朋友」取得流產藥逼她們吃下。

節目組也有訪問Dennis的前女友，她指在Dennis的手機中發現他透過Telegram召妓，甚至將賣淫女子叫到自己家中，並問及「覺得今日如何」，而其母親在面對質問時指兒子「不會做這種事」。不過Dennis在女友面前跪地、自摑巴掌以博取同情，最終在拖多幾個月。其後Dennis更被確實染上性病（淋病），發現Dennis有性病後，這位前女友堅持要分手。當Dennis去到她家樓下時，找了一個無監視器覆蓋的死角見面，情緒失控下直接用力捏住前度的脖子，導致她一度呼吸困難、產生窒息感。