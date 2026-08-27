阿正被森美證實並非住加多利山　搞笑宣布新名「太子道西女人」

商台DJ森美、黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）昨日一同出席商台67周年台慶活動時接受傳媒訪問，被指是「加多利山小富婆」的阿正卻被森美大爆：「我已經篤穿咗佢啦，佢並不是住喺加多利山，佢只不過係加多利山山腳，其實就係太子道西，所以佢今日係太子道西人。」而阿正就搞笑地宣布自己新名是「太子道西女人」。

「加多利山小富婆」搖身一變做「太子道西女人」。(梁鵬威 攝)

森美稱阿正並不是住加多利山

森美繼續發揮搞笑本色，表示自從報道指「阿正住加多利山」後：「加多利山嘅街坊委員會亦都召開咗緊急會議，佢話點解會有啲咁嘅居民喺加多利山呢？」他更笑指劉德華及陳慧琳都有派代表反對阿正加入做「加多利山人」，引得全場大笑。

森美稱阿正並不是住加多利山。(梁鵬威 攝)

阿正指自己最缺男人

阿正的家早前有指出現漏水問題，她表示現在的問題已經不大，而最大的問題是：「無乜問題啊，唯一問題係太寂寞，缺男人啫，其他嘢都好好。」而上次她片中陪拿車的Kevin，她指拿完車就已經聯絡不上了：「就係嗰日見完，同埋佢block咗我哋。我Whatsapp咗你，你無覆我！」

阿正指自己最缺男人。(梁鵬威 攝)

森美不想介紹自己身邊的男生給阿正認識

至於榮升「小富婆」後，她被問到有沒有男生主動「埋身」時，她笑指沒有：「啱啱你哋有個同事叫我契媽囉！」而森美亦不想介紹自己身邊的男生給阿正認識，因為他笑稱自己的朋友年齡都比較大：「我啲Friend係大廿年㗎，我有啲幾個Friend都真係開始唔識自己小便㗎啦。真係唔可以再叫我介紹畀佢，唯一一樣好，介紹畀你就慳番車錢。」他更指自己認識的朋友中，最年輕的已經是張繼聰。阿正還笑言自己亦有在家中擺風水陣：「蘇師傅有教過嘅，喺個廳中間擺一盤水，同埋一個音樂盒或會發聲嘅嘢。我買嗰個比較平，我買咗個七蚊左右嘅音樂盒，所以就唔夠誠意。」

森美不想介紹自己身邊的男生給阿正認識。(梁鵬威 攝)

阿正誇下海口稱開四十幾間café

在生意方面，阿正所經營的café，她直指：「如果睇啱鋪位就會再開，呢樣我亦都唔怕講嘅！」被森美稱為咖啡公主的阿正直言：「開到幾多間咪幾多間，睇生意嘅。」她更誇下海口稱：「四十零間應該走唔甩啦。」