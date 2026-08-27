少爺占自爆版稅僅收3仙　Oscar收6位數：唔使話畀人知做音樂好窮

商業電台昨日（26日）舉行67周年台慶，一眾DJ盛裝出席。少爺占與Oscar Lee（李文曦）接受傳媒訪問時，少爺占以一身恤衫西褲配搭西裝吊帶現身，還笑言自己一身打扮猶如「裁縫」，身旁的Oscar剛指自己是「基本銀行職員」，二人在鏡頭前互相發揮搞笑本色，更大爆香港填詞人的版稅辛酸史與「暴富」神話。

商業電台昨日舉行67周年台慶。(梁鵬威 攝)

填詞人「被動收入」大公開：少爺占驚收$0.03版稅

在訪問期間，話題一轉談到填詞人的「被動收入」。少爺占大吐苦水，自爆近日查閱版稅收入時，發現其中一首歌曲在過去三個月的版稅收益竟然只有$0.03（即3仙）。少爺占笑言面對這筆「鉅款」，自己連如何收取都毫無頭緒，更即場向填詞界「前輩」Oscar請教：「我其中一首歌，其中一首歌就收0.03，即係三仙嘅版稅，三個月收三仙。咁其實我有問過前輩Oscar，究竟啲錢係點樣收嘅，但原來佢都唔知，即係佢係多到唔知。」

少爺占自爆版稅僅收3仙。(梁鵬威 攝)

怎料Oscar表示自己也從未收過個位數的版稅，對於這「3仙」該如何過數同樣表示愛莫能助，但Oscar覺得是少爺占看少了一份文件：「我估你睇漏咗份Document，因為佢有好多份㗎喎，你可能睇咗其中一份。」他猜測實際沒有0.03這麼少。雖然少爺占今次只貼出收到「3仙」的版稅，他自爆高峰時亦曾收過5位數字的版稅，而導致這個「3仙」版稅的事件，竟然是來自一位「影后」。

Oscar表示自己也從未收過個位數的版稅。(梁鵬威 攝)

6月版稅最和味？大爆鍾雪瑩收6位數

少爺占一開始不開名地表示有位影后向他透露自己的版稅有6位數字，所以自己就去看一下：「佢話六位數字喎，你快啲check下，跟住我都覺得嘩，我都應該有啊。」他們透露行內人都知道每年6月份派發的版稅最為豐厚，Oscar更在訪問中驚爆，鍾雪瑩曾透露該期版稅高達6位數字！

少爺占大爆鍾雪瑩收6位數。(梁鵬威 攝)

而作為填詞人的Oscar在版稅方面亦十分可觀，雖然他稱自己「我從來未試過攞一個七位數嘅版稅」，但是6位數字的確是有的：「總之冇六位尾，六位有試過，最豐盛嗰陣時有！但係唔係次次！」Oscar更表示識寫字亦可以賺到錢：「真係唔使成日話畀人知做音樂好窮。」