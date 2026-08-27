陳懿德證主持實力特地去學韓文　緋聞男友羅天宇留言大讚隔空放閃

藝人陳懿德日前連續兩日為大型節目《2026 TIMA 國際音樂大賞》擔任紅地氈官方大會司儀，雖然今次大賞集合了大批韓團，但她在紅地氈訪問中憑出色的應變能力，再次證明了自己的主持實力。

陳懿德日前連續兩日為大型節目《2026 TIMA 國際音樂大賞》擔任紅地氈官方大會司儀。(ig@taktakrachel)

陳懿德覺得這兩天很幸福

昨日（26日）陳懿德在社交平台撰寫長文來表達自己感受，她表示這兩天都很幸福，她指自己接到這個任務時已經知道有不少的韓星。為表示認真她更特地去學韓語：「可以一連兩日喺啓德主場館為TIMA擔任主持真係好榮幸，一開始知道做呢個show嘅時候，知道會有好多韓星到場，而家睇返仍然有點夢幻我竟然可以企喺Super Junior、Aespa、Ive、Babymonster隔離，所以就算佢哋淨係要求我中英普，我都特登再去上咗兩個星期嘅韓文班，希望大家可以感受到大會同香港嘅熱情。」

陳懿德在社交平台撰寫長文來表達自己感受。(ig@taktakrachel)

緋聞男友羅天宇隔空放閃

當然除了陳懿德自己的努力外，亦有多方面的配合，她都在文中一一表示感謝：「好感恩現場嘅嘉賓同粉絲非常熱烈嘅反應，亦都要好多謝我哋嘅大會嘅安排、節目組同創作團隊，好用心去安排每一條問題，亦都夾得好順利，真係合作得非常開心。」最後她不禁回味這兩天發生的事情，亦沉醉在這個夢幻的時間內。陳懿德發文後，緋聞男友羅天宇亦有留言隔空放閃：「厲害厲害。」而她亦有回應：「多謝支持！」簡直甜上加甜。

緋聞男友羅天宇亦有留言隔空放閃。(ig@taktakrachel)

陳懿德證明了自己的努力。(ig@taktakrachel)

最後陳懿德不禁回味這兩天發生的事情，亦沉醉在這個夢幻的時間內。(ig@taktakrachel)

陳懿德好有誠意。(ig@taktakrachel)

陳懿德為紅地氈擔任主持。(ig@taktakrachel)