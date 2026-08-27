港姐2026決賽｜梁漢文率才女齊奏樂　魔音郭柏姸開金口挑戰唱歌

年度盛事《2026香港小姐競選決賽》將於本周日（30日）晚隆重拉開帷幕！除了十二位候選佳麗正進行最後階段的緊密備戰外，大會亦率先公開晚會的重頭表演項目。今次特別邀請到梁漢文（Edmond）領軍，率領三位兼具顏值與音樂才能的「才女港姐」——郭柏妍（Rosita）、陳楨怡（Celina）及謝淑怡（Zoie）同台合作。四人早已積極投入綵排，屆時將會一邊演唱一邊親身演奏樂器，串連起一幕唯美動人的浪漫愛情故事。



梁漢文、郭柏妍、陳楨怡、及謝淑怡將負責《港姐決賽》當晚表演。（TVB）

梁漢文、郭柏妍、陳楨怡、及謝淑怡接受TVB採訪。（TVB）

梁漢文自學口琴大顯身手

在樂器演奏環節之中，實力派唱將梁漢文除了會大展歌喉外，還會親自彈奏鋼琴與口琴。他透露這項口琴絕技，其實是早前疫情期間留家時自學而成的成果。

梁漢文還會親自彈奏鋼琴與口琴。（TVB）

此外，梁漢文還會與擁有鋼琴演奏級資格的謝淑怡首度體驗高難度「四手聯彈」，謝淑怡直言在彈奏過程中瞬間勾起了自己當年參與港姐決賽時的難忘回憶。同場的陳楨怡則會負責彈奏極具氣質的豎琴，她預告整個故事與鏡頭畫面將會極致唯美。

梁漢文將與謝淑怡表演高難度「四手聯彈」。（TVB）

梁漢文亦與同場的陳楨怡一齊表演。（TVB）

郭柏妍挑戰魔音開口高歌

至於憑藉劇集中「綠茶女」角色深入民心的郭柏妍，這次將會洗脫機心形象，向觀眾展現其斯文溫婉的真實一面，親自披甲上陣為大家吹奏單簧管。不過她亦自爆，由於該樂器已被擱置好幾年未有使用，重新拿出來練習時更因為生疏而在眾人面前鬧出不少爆笑蝦碌場面。

郭柏姸重拾單簧管。（TVB）

整個表演項目中最大的考驗，無疑是落在被網民封為「新一代魔音代表」的郭柏妍身上，皆因她今次將會破天荒開口獻唱，令她直言感到超級緊張壓力山大；反觀前輩梁漢文則幽默笑指，連自己都對此非常期待，更深信這段演出必定會充滿娛樂性。

魔音郭柏妍今次將會破天荒開口獻唱。（TVB）

郭柏姸直言壓力山大，幸得前輩梁漢文安慰指點。（TVB）

四大實力唱將同台飆歌

大會司儀陣容同樣極具吸引力，除了由經驗豐富的陸浩明以及鄭衍峰擔任大會主持外，大會更特別安排了近期頻頻合體登台演出、並在社交平台憑藉搞Gag宣傳而大受歡迎的搞笑組合——馬國明、蕭正楠與曹永廉強勢加盟！三兄弟將發揮默契與搞笑本色，全程負責帶動現場熱烈氣氛，為緊張的競選過程注入歡笑。

馬國明、蕭正楠及曹永廉將與陸浩明、鄭衍峰共同擔任主持（TVB）

當晚的表演嘉賓陣容亦非常鼎盛。大會邀請了四大實力派歌星連番獻唱，除了梁漢文率領的音樂劇表演外李幸倪、曾比特以及張與辰都將同場飆歌展現頂級唱功。此外，全新成軍的新進女團「MYNT魔音女團」亦會全員到齊登台助陣，六位成員包括莊子璇、倪嘉雯、宋宛穎、倪樂琳、喬美莎及盧映彤，屆時將以青春火辣的歌舞表演炸翻全場，攜手為這場盛會增添絢麗光彩。

表演嘉賓陣容（TVB）

表演嘉賓陣容（TVB）