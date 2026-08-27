披荊斬棘｜余文樂變心靈導師　一舉動令網民改觀：不能靠流言批判

余文樂宣布離婚後，即加入內地爆紅綜藝節目《披荊斬棘2026》，成為香港唯一代表，過去週末節目播出一公賽事上半場，余文樂兩位內地饒舌歌手艾熱及王以太表演歌曲《哀人（i）》大獲好評，拿下上半場第一名，全員安全晉級，而余文樂驚喜Rap亦驚艷大批網民，令他人氣急升。

余文樂宣布離婚後，即加入內地爆紅綜藝節目《披荊斬棘2026》，成為香港唯一代表。（節目畫面）

過去週末節目播出一公賽事上半場，余文樂兩位內地饒舌歌手艾熱及王以太表演歌曲《哀人（i）》大獲好評，拿下上半場第一名，全員安全晉級。（節目畫面）

余文樂變心靈導師安撫後輩

節目中，余文樂成為其中一小隊的隊長，在挑選隊員期間，有後輩都很糾結不知道應該加入哪位前輩的隊伍，亦害怕挑選後得失其他前輩。余文樂立即安撫後輩們的情緒，並表示無論選誰，前輩都不會「記仇」，更着他們選自己想選的就可以了。另一片段，演員陳若軒因初舞台墊底、壓力過大而情緒崩潰，在余文樂懷中痛哭並獲得溫柔安慰，並向後輩們表示說錯話就認錯，唱爛了演砸了也不用沮喪，回去努力練就夠了，因為別人的批評都是動力。

余文樂變心靈導師安撫後輩。（節目畫面）

演員陳若軒因初舞台墊底、壓力過大而情緒崩潰，在余文樂懷中痛哭並獲得溫柔安慰。（節目畫面）

余文樂一舉動令網民改觀

有大批網民看到余文樂擁抱後輩及安撫對方的一番話後，都紛紛表示對他改觀，更指過去認為余文樂為人高冷囂張，沒想到在節目中能看到余文樂真實的一面。有網民在社交平台發文指對余文樂好感度飆升，表並示：「誰懂，看過披哥發現曾經真的對余文樂有過很深的誤解！他人很不錯，也不裝，挺實在挺熱情。國語也很好（感覺沒有口音），有才華，唱歌表演手拿把捏。人，真的不能靠流言批判。」

余文樂在初舞台中狀態大勇，不僅顏值重回巔峰，瘦身成功之餘樣貌亦回春了許多。（微博@余文樂）

有看到帖文的網民都非常同意發文者，更指：「我也是，以前對他觀感不好。」、「性格其實也挺好的」、「我以為他挺高冷呢 但看下來陳若軒都能趴在他肩上哭 我覺得此老帥哥人不錯」、「沒想到余文樂性格真好」、「會主動關心別人，幹什麼都默默的，藝能也不差」、「我也有改觀，挺真誠的」。