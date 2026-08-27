夫妻的博弈｜「仙氣女神」李海銅為角色粗魯擘腳坐　自爆做返自己

無綫熱播劇集《夫妻的博弈》近日成為城中熱話，一向被封為「仙氣女神」的李海銅在劇中形象大突破，一改以往溫婉優雅的女神風格，以一身中性打扮、粗聲粗氣的「男仔頭」造型示人，演技令人眼前一亮，成功贏得大批觀眾喜愛！今日（27/8）李海銅現身劇集宣傳活動，大談為此角色投放不少心思在其中。

李海銅今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

李海銅接受《香港01》訪問時透露為了演活這個角色，李海銅在細節上花了不少功夫，除了刻意壓低聲線，更加入了不少特色肢體動作。她透露：「第一日開工我有留意現場男演員點樣坐，例如馬明，不過佢就冇咁擘大，我再擘大少少。」她笑言連母親看劇時也忍不住開口：「我媽咪每集都追睇，她笑我『你真係返自己，平時對腳擘到咁大！』因為我喺屋企梳化最舒服時就會咁樣坐，所以每集我都堅持要大開大合咁坐，很高興有網民留意到呢個細節。」

李海銅戲中以一身中性打扮、粗聲粗氣的「男仔頭」造型示人，演技令人眼前一亮。（葉志明攝）（葉志明攝）

虛心接受網民意見 坦言性格更似角色

談到網民對其演出的評價，李海銅表示自己會看網民的留言和私訊，對於有部分觀眾指她刻意壓低聲線講話時有點「像讀書」、略顯僵硬，她展現出大方學習的態度表示：「我拍嘅時候自己唔覺，以為壓低把聲講嘢好自然。但原來大家聽落會覺得有啲僵硬，呢點我下次遇到同類型角色時會多加留意，要在收尾和對白功力上再沉澱練習。」

被問到現實中的性格是否與以往的女神形象有反差，李海銅笑言自己的真實性格其實更貼近這次的角色：「大家可能受以前角色影響，覺得我好需要受保護、很溫柔。但其實真正嘅我比較像劇中嘅角色，係個偏『Men』少少嘅女仔，對朋友好講義氣，只要認定你係朋友，要幫忙『出謀獻策』我一定企喺你嗰邊！」