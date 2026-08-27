視帝馬國明任港姐決賽司儀　26年後再做主持爆想推Job：驚到腳震

無綫熱播劇集《夫妻的博弈》今日（27/8）舉行宣傳活動。馬國明獲委以重任，將為即將舉行的大型盛事《2026香港小姐競選決賽》擔任司儀，而同場的郭柏妍亦獲邀擔任大會的表演嘉賓。兩人在接受《香港01》訪問時，均透露心情極度緊張，馬國明更笑言自己緊張到「腳軟」。

郭柏妍和馬國明今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

馬國明睽違26年再做司儀 直言「想推都推唔到」

馬國明透露，自己剛入行時曾在公司安排下考過司儀，但自此之後足足26年未曾再接觸過相關工作。今次突然獲邀擔任港姐決賽司儀，他坦言內心非常慌張：「係啊！我驚到腳都震埋依家！我當年（藝員訓練）班出來嗰陣呢，我有考過做主持，但考完之後26年都冇搵我做過呢類事，我都唔知點解26年之後會搵我做。我依家驚到腳軟，好擔心出醜啊！因為首先我冇做司儀嘅經驗啦，加上呢個係Live Show，冇得NG，又冇得講錯咗再嚟過。我最驚喺台上突然Dead Air，不知講乜囉！」

被問到收到邀請時有無考慮過拒絕，馬國明無奈笑稱：「我係想推嘅！我想推啊，不過推唔到啊！公司話『你試吓啦！試吓啦！』咁樣囉。所以等陣間要仆返去綵排，因為我根本冇時間綵排，時間好緊迫。」

馬國明為今屆港姐決賽擔任司儀。（葉志明攝）

笑言靠陸浩明鄭衍峰「打底」 寧願少講說話減低出錯

港姐問答環節向來最具考驗性，馬國明坦言這個環節最令人頭痛，因為既要幫佳麗，又怕弄巧成拙：「我覺得最難係Q&A個Part。如果我哋三個男仔開Show，大家點樣推拉、點樣質對方都得，但對住班佳麗你唔會踩佢，你係想幫佢。點樣幫佢又唔會幫錯手害咗佢？如果佳麗答得好就話冇問題，答得唔好嘅話，我驚我幫佢唔到之餘仲害咗佢，人哋可能好想拿獎，結果被你搞到冇獎，責任好大，我依家呼吸都困難啊！」

不過，馬國明表示幸好有經驗豐富的夥伴同場：「好彩我哋有陸浩明同埋鄭衍峰喺度，佢哋兩個係最專業嘅司儀，所以我同阿蕭（蕭正楠）、阿廉（曹永廉）其實都係喺度搞吓氣氛、插科打混啫。我唯一嘅一招就係我唔講嘢，盡量少講嘢就盡量少錯啦！」他更笑言港姐現場居然沒有大電視機提示對白，令他壓力更大，開玩笑指公司可能是想利用他來製造話題：「可能佢哋想呢個港姐多啲Noise，一出來我被人鬧，咪多啲Noise囉！」

馬國明表示幸好有經驗豐富的夥伴同場。（葉志明攝）

郭柏妍佩帶耳機上陣求突破

被封為「魔音」的郭柏妍今次亦將以表演嘉賓身分登陸港姐決賽舞台，她坦言自己與馬國明一樣感到極大壓力：「係啊，我都好擔心，同馬明一樣！因為嗰個Part係Live Show，所以唔可以出錯。我以前冇試過喺咁多人面前表演，雖然有試過，但壓力唔係集中喺我一個人身上，今次希望到時順順利利、平平安安啦，因為台上真係冇人幫到你。」

郭柏妍補充指，為了今次演出已進行多次練習，並會戴上耳機提升歌唱表現：「今次有練習過，希望到時冇乜問題。之前因為冇戴耳機聽唔到人哋同自己嘅聲音，今次有得戴，期待會有改善！」