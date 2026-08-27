觀塘apm女童被摑惹關注　黎燕珊心痛：唔應該對住小朋友郁手

昨午觀塘apm大堂發生暴力事件，一名老婦大力掌摑一名女童的影片在網上瘋傳，女童被打至跌倒地上，觸發大人混戰。警方事後拘捕3人，包括男童的母親和外婆，以及遇襲女童的母親。事件中，4人受傷送院，事件引起關注。

黎燕珊今日（27/8）出席無綫熱播劇集《夫妻的博弈》的宣傳活動。在接受《香港01》訪問時，被問及對昨日觀塘apm老婦掌摑女童衝突事件的看法，身為外婆的黎燕珊對此表示相當關注與心痛，並大談自身感受。

黎燕珊今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

黎燕珊今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

對事件感到震驚 直言大人應有身教

提到昨日事件，黎燕珊坦言看到相關畫面時心裡非常難過，她表示：「我睇到個畫面嘅時候，心裡面真係覺得好痛、點解會搞到咁差㗎？明白呢件事入面一定有內容同過程喺裡面，但無論點都好，都唔應該動手，更加唔應該對住小朋友郁手！」

她認為大人在處理情緒與衝突時，必須為下一代樹立榜樣，她痛心地說：「因為如果你大人都係咁，啲小朋友將來去到呢個世界，就會以為『哦，原來可以打人嚟解決問題㗎？』咁係絕對唔得嘅！如果遇到呢啲嘢，最重要係教佢，或者離開現場，離開咗冷靜返就得，但絕對唔可以動手。你唔單止係對外面嘅人，你自己嘅小朋友，你嘅身教同教育都唔可以動手。」

黎燕珊絕不認同暴力可解決問題。（葉志明攝）

自言從不打小孩 呼籲大人控制情緒

作為過來人，黎燕珊亦分享了自己過往照顧子女的經驗，她笑言自己從未對孩子施以體罰，並強調身教的重要性：「我自己做人媽媽、做人婆婆，我都唔會咁樣做，因為要有愛心嘛，始終係小朋友。我自己嘅小朋友，我從來都冇打過。就算遇到爭執，都只能夠做好自己，搞好自己嘅小朋友。無論情況係點樣，都要克制、要忍耐，控制自己嘅情緒。因為『上樑不正下樑歪』嘛，你自己都係咁，下代點算？佢哋會覺得原來可以咁做，咁係好危險嘅。」