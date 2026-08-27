夫妻的博弈｜孔德賢二度挑戰富二代備受讚賞　爆母親做演技指導

無綫熱播劇集《夫妻的博弈》劇情漸入高潮，劇中飾演富二代的孔德賢（Danny），憑藉精湛演技成功塑造出角色卑劣卻又複雜的性格，吸引大批觀眾目光，更在網絡上獲得不少網民激讚。今日（27/8）孔德賢出席劇集宣傳活動，接受《香港01》訪問時大談這次參演的感受以及背後的演出心得。

孔德賢今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

孔德賢今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

對於劇集收視與口碑雙收，孔德賢坦然表示自己也有持續追劇，並十分享受這次的演出。第二次飾演富二代角色的他，笑言這次的角色比起以往更具挑戰性，因為需要在家族的權力與利益爭奪中，運用各種卑劣手段達致目的。

談到如何演活這種富家子的神態，孔德賢笑言：「其實今次富二代呢個角色我係第二次做啦，之前喺《新聞女王》都做過一次，嗰陣就悲情啲。今次我就冇特別去取經，反而是著重喺點樣喺家姐同阿爸面前做啲好卑劣嘅手段。」

孔德賢演持備受肯定。（葉志明攝）

提及網民對其演技評價極高，孔德賢顯得相當謙虛，滿分10分，僅為自己的表現打出5分：「今次我覺得10分入面我畀5分啦，中規中矩，因為仲有很大嘅進步空間。覺得一個演員係可以不斷去進步，最緊要係睇返自己嘅演出。」對於角色是否容易讓人「抽離唔到」，他則笑說：「好正啊！喺呢啲角色入面你可以用盡你嘅權力、用你嘅金錢去達到你想事嘅目的，但成唔成功就睇最後點樣。」

有趣的是，孔德賢過往的演出一直有家人作為最忠實的評審，尤其是母親更經常充當他的演技指導。不過被問到家人今次對他在《夫妻的博弈》中的表現有何評價時，孔德賢笑著爆料：「今次佢哋冇給comment！平時佢哋都會影畀我，我阿媽好鍾意，阿媽直情係我嘅導演，會話『你隻眼唔好眨啦』、『嘴做咩係咁郁』。今次可能我阿媽冇睇，我未知，要返去問下佢！」