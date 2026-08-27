前主播胡瀞詩揭行業鬥爭內幕及嫁豪門迷思　自爆離巢後收入高10倍

前Now TV新聞主播胡瀞詩於2021年離開新聞部，轉行做活動司儀、KOL、說話班導師等，更開設了自己的書店。近日她就一邊化妝、一邊拍片解答外界對主播的秘聞及迷思，包括人工是否很高、競爭是否如劇集般大、如何嫁入豪門、轉行機遇等等，她談到自己初入行其實人工只得「一萬中」，直至工作了以年計一樣冇增長，但大爆：「我quit咗新聞主播呢一份工作之後，我嘅人工係以幾倍去翻，有時多嘅時候甚至10倍都有！」

前Now TV新聞主播胡瀞詩，近日她就一邊化妝、一邊拍片解答外界對主播的秘聞及迷思。（YouTube@ Ceci 詩語）

胡瀞詩於2021年離開新聞部，轉行做活動司儀、KOL、說話班導師等，更開設了自己的書店。（IG@ ceciwuchingsze）

澄清主播絕不高薪僅一萬多 自爆離巢後人工暴增至少幾倍

胡瀞詩坦言大眾常誤解主播月入三至五萬，但真相並非如此。她透露：「我自己新入職嘅時候，無論記者定主播都係差唔多人工，都係around一萬中左右，Fresh grad，老實講，我覺得一萬中對嗰陣嘅我嚟講唔差，因為如果報紙或者Radio更加低。做咗一段時間之後，都已經以年計，但係我嘅人工都係完全冇加過，嗰陣我就開始覺得呢個人工開始唔夠使，我quit咗新聞主播呢一份工作之後，我嘅人工係以幾倍去翻，有時多嘅時候甚至10倍都有，後生我覺得捱下係應該係好合理嘅事，同埋我都學咗好多嘢。」

胡瀞詩坦言大眾常誤解主播月入三至五萬，但真相並非如此。她透露：「我自己新入職嘅時候，無論記者定主播都係差唔多人工，都係around一萬中左右，Fresh grad，老實講，我覺得一萬中對嗰陣嘅我嚟講唔差，因為如果報紙或者Radio更加低。」（Now TV）

胡瀞詩：「做咗一段時間之後，都已經以年計，但係我嘅人工都係完全冇加過，嗰陣我就開始覺得呢個人工開始唔夠使。」（YouTube@ Ceci 詩語）

對於收入低，胡瀞詩認為趁後生「捱吓」可以，而且做主播都獲益良多。（IG@ ceciwuchingsze）

胡瀞詩直言離開新聞主播崗位後，人工翻幾倍，甚至試過高十倍！（IG@ ceciwuchingsze）

反駁「讀稿就得」迷思 解密主播三大必備實戰技能

對於有人質疑主播「讀稿就得」，胡瀞詩強調主播需要具備實戰能力，包括「ad lib」：「簡單嚟講就係sort of看圖說故事，你要喺冇任何support之下要噏4、5分鐘。」而第二樣就是「wrap up」，例如疫情時候有記者會，講者可能會講足半小時甚至一個鐘，但記者需要將內容重點濃縮至30秒，她又補充：「就算你話真係讀稿，其實讀稿都唔係一件好容易嘅事嚟㗎，我嗰陣成日無啦啦就攝一篇完全冇見過、全新嘅稿入嚟，你又要識讀啲字，要讀得啱，食螺絲又會俾人鬧，幾考你唔同嘅能力。」

胡瀞詩反駁主播「讀稿就得」之說，指主播還需要ad lib、wrap up及臨場讀一些全新未見過的稿。（ViuTV）

Now TV無「上鏡費」少惡性競爭 主播會爭取大節目儲履歷

劇集《新聞女王》讓觀眾看得津津樂道，至於現實中主播間會否如電視劇般充滿明爭暗鬥呢？胡瀞詩透露自身任職的電視台因沒有「上鏡費」，主播間甚少為了出鏡率而惡性競爭，但都在另一些節目、專題上有競爭：「當你做幾多次人工都係一樣，自自然然就唔會話好想返多啲或者多啲出鏡，不過都係會有一啲競爭，個競爭主要來自於我哋有唔同嘅節目，有啲同事就會想主持吓財經節目、醫療節目、國際上好重要嘅新聞，例如美國大選或者嗰時香港都有立法會選舉，甚至係一啲施政報告呀，係一啲幾好嘅Profile。」由於這方面是有能者居之，因此大家都會嘗試盡力表現去爭取機會。

胡瀞詩透露自身任職的電視台因沒有「上鏡費」，主播間甚少為了出鏡率而惡性競爭，但都在另一些節目、專題上有競爭，因為大家想做美國大選、立法會選舉等專題，從而儲履歷。（YouTube@ Ceci 詩語）

盤點主播離巢四大出路 坦言未嫁豪門但曾有成功例子

談到主播離巢後的出路，胡瀞詩將其歸納為四大類：繼續進修碩士或博士、創業、轉職企業公關（PR / Corporate Communication），以及投身金融業如券商、投資銀行，又或是NGO等領域，她坦言自己所選的「創業」，是較少人揀的選項。至於外界最關注主播是否特別容易「嫁入豪門」，她笑言：「我都想，obviously我就係冇加入豪門，所以仲要認真地工作。」不過她承認確實有「成功案例」：「有聽過有啲舊同事，因為工作訪問嘅原因識咗啲本身比較有錢嘅另一半，後尾亦都係有好穩定咁樣發展。」此外，也會有人從電視上看到某位主播，透過朋友「搭上搭」結識本人，至於能否發展就看緣份。

談到主播離巢後的出路，胡瀞詩將其歸納為四大類，而她自己就選擇創業開書店。（IG@ ceciwuchingsze）

至於外界最關注主播是否特別容易「嫁入豪門」，她笑言：「我都想，obviously我就係冇加入豪門，所以仲要認真地工作。」不過她承認確實有「成功案例」：「有聽過有啲舊同事，因為工作訪問嘅原因識咗啲本身比較有錢嘅另一半，後尾亦都係有好穩定咁樣發展。」（YouTube@ Ceci 詩語）

爆新聞部最易「出Pool」擦出愛火 轉做MC獲男藝人搭訕

胡瀞詩又解密：「新聞主播最容易出Pool嘅地方，就係喺Newsroom，攝影師同記者、主播，係最容易擦出愛火花！始終日對夜對，咁咪容易拍拖囉。」她透露自己離巢後轉做活動MC，反而獲得更多不同界別人士搭訕，當中也不乏男藝人：「我都有試過可能有啲藝人朋友或者明星朋友，我哋host嗰場event要同佢傾偈、chit-chat ，大家交換聯絡方式之後就會開始傾偈咁樣，但係最後都係冇緣份，不過的確經常都會有呢啲情況出現。」她坦言因為自己會不停質疑對方接近自己的動機，猜想對方是否純粹對「主播」有興趣而非她自己，結果陷入嚴重自我內耗。

胡瀞詩又解密：「新聞主播最容易出Pool嘅地方，就係喺Newsroom，攝影師同記者、主播，係最容易擦出愛火花！始終日對夜對，咁咪容易拍拖囉。」