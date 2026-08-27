關嘉敏南京肚皮舞賽橫掃金銀銅　短裙戰衣價值數萬：有錢人玩嘅

關嘉敏（Carman）今日（27/8）現身柴灣，為歌唱比賽《聲戰 Sonic War 2026》決賽擔任揭幕嘉賓。早前她遠赴南京參加「南京國際東方舞比賽」，在短時間內備戰下，憑藉超凡舞蹈底子一舉奪得「金、銀、銅」三大獎項，贏得大滿貫佳績。今日接受《香港01》受訪時，她暢談遠赴南京參賽的經歷以及初次接觸肚皮舞的感受。

關嘉敏今晚出席歌唱比賽揭幕嘉賓。（葉志明攝）

謙稱自己僅屬「BB班」 讚歎國際大師雲集

雖然在比賽中取得三獎的優異成績，但關嘉敏表現十分謙虛，她透露自己學習肚皮舞的時間其實相當短：「喺經驗上面其實我咁樣數埋，其實三、四個月左右啦我學咗。咁當然啲高手係更加勁啦，我上次去咗南京嗰度比賽呢，我見到好多，即係令我大開眼界嘅係，有好多不同嘅大師喺度啦，包括係一啲俄羅斯嘅大師啦，佢又有埃及嘅鼓手呀、樂隊呀，跟住仲有包括嚟自中國嘅選手啦、韓國嘅選手啦，嘩！真係太厲害啦，簡直我覺得我自己真係BB班，我真係BB班！」

關嘉敏謙稱自己僅屬「BB班」 。（葉志明攝）

談到能順利抱走金、銀、銅獎項，她笑指全憑運氣及分組原因：「真係因為好彩，佢哋一係細過我、一係大過我，唔係我嗰個年齡層呢。即係如果我係佢哋嗰個年齡層呢，我實輸啦！十幾歲都跳得好勁，六十幾歲都跳得好勁，所以我都覺得『嘩，好勁』！」

談到能順利抱走金、銀、銅獎項，她笑指全憑運氣及分組原因：「真係因為好彩，佢哋一係細過我、一係大過我，唔係我嗰個年齡層呢。即係如果我係佢哋嗰個年齡層呢，我實輸啦！」（IG圖片）

暫無意轉型做導師 特意赴韓訂製高昂戰衣

被問到會否順勢發展肚皮舞事業、轉型擔任導師時，關嘉敏坦言目前仍以興趣為主：「我當然係幾鍾意肚皮舞嘅，我如果有機會都想做導師，但真係仲差一大截啦。我自己都仲要再畀心機啲練，同埋我覺得導師要教人嘛，發揮嘅時間要更加多啦。所以我而家都係暫時為咗一個興趣去玩，有比賽就玩吓、挑戰吓自己咁樣囉。」

提到肚皮舞的性感戰衣，關嘉敏透露每套服裝都價值不菲：「肚皮舞係有錢人玩嘅！買返嚟都唔平，我嗰啲都5位數，但貴嘅可以去到幾萬蚊都有！咁當然我而家呢啲BB班唔洗買咁貴啦，但係特登喺韓國訂製，佢哋啲料係特別靚啲嘅。即係你著咗上身你好似冇著一樣，你會好似郁得好自然，係真係個質地唔同。」

提到肚皮舞的性感戰衣，關嘉敏透露每套服裝都價值不菲：「肚皮舞係有錢人玩嘅！買返嚟都唔平，我嗰啲都5位數，但貴嘅可以去到幾萬蚊都有！咁當然我而家呢啲BB班唔洗買咁貴啦，但係特登喺韓國訂製，佢哋啲料係特別靚啲嘅。」（IG圖片）

對於每次比賽後戰衣會否浪費，她笑言也有考慮過出售二手戰衣：「其實我真係覺得好嘥，因為每一次嘅比賽都想有一啲唔同嘅衫，或者係拍短片影相都會靚啲啦，咁就要花費一筆錢。（賣返出去得唔得呀？）可以嘅，有人想買呀？（粉絲想買！）應該我哥哥（譚輝智）想買呀，我今日都有撩佢玩肚皮舞！」