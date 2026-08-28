《中4》決賽尤淑情未戴好耳機即播歌致失準　龔柯允：當學習

歌手龔柯允與韋雄昨日（27/8）現身柴灣，為歌唱比賽《聲戰 Sonic War 2026》決賽擔任星級評審。兩人接受《香港01》訪問，大談對參賽者的要求與評分標準。此外，提到日前《中年好聲音4》決賽當晚，參賽者尤淑情因未戴好耳機就遭到現場播出音樂，最終導致表現失準一事，龔柯允亦分享了個人看法及應對耳機的小秘訣。

韋雄與龔柯允任星評評審。（葉志明攝）

星級評審現身柴灣 龔柯允韋雄嚴選歌唱新星

談及對參賽者的期望與特別要求時，龔柯允直言最看重歌曲的演繹能力：「我自己係希望佢哋係演繹到嗰首歌係有自己嘅味道嘅。因為通常歌唱比賽都會揀人哋嘅歌嚟翻唱啦，如果係唱返同原唱一模一樣我覺得都差少少，所以要有自己嘅特色啦、自己對歌詞嘅理解，同埋唱到呢，真係好似講緊佢自己嘅故事一樣。」

韋雄對此亦相當認同，並補充參賽者的熱情最為重要：「呢個好緊要，即係好多時你唱人哋啲歌嗰時會學咗原本歌手，都希望佢有返自己特色，同埋我覺得無論係咩原因嚟參賽都好啦，最緊要係有熱情。」

龔柯允韋雄嚴選歌唱新星，分享各自評分準則。（葉志明攝）

回應《中年好聲音4》耳機事故 龔柯允替選手喊不符

提及《中年好聲音4》決賽夜上，參賽者尤淑情未戴好耳機便已播音樂、致使現場表現失準的意外事件，龔柯允坦言自己過去參賽的年代根本沒有耳機可用：「我參加嘅比賽係冇得戴㗎，我哋係要靠喇叭聽，其實好多都係咁。所以佢哋其實有得戴，我覺得其實係好著數、好幸運㗎啦。」韋雄亦認同道：「有得戴其實好著數。」

尤淑情上到台要開口唱歌才發現未帶耳機，她說：「Sorry 我冇帶到嗰個ear mon。」最後遲了入歌。（TVB）

對於大會是否應該等參賽者戴好耳機才播放音樂，龔柯允認為流程上應給予時間：「如果有得戴嘅話呢，咁係真係要等人哋準備好、出到去已經係 ready、standby 企好，OK 先，先可以繼續。不過嗰個情況我唔係太過了解，我要返去睇返先。不過如果大家真係想學習點樣用耳機唱live嘅話，其實我覺得最好嘅方法就係我通常自己會偏好戴一邊嘅。」

龔柯允坦言自己過去參賽的年代根本沒有耳機可用：「我參加嘅比賽係冇得戴㗎，我哋係要靠喇叭聽，其實好多都係咁。所以佢哋其實有得戴，我覺得其實係好著數、好幸運㗎啦。」（葉志明攝）

分享舞台唱 Live 秘訣 龔柯允：通常只戴單邊耳機

龔柯允更親自公開了自己在舞台上演唱的經驗談，建議歌手不宜雙耳全戴監聽器：「我唔會兩邊都戴晒，因為我覺得一邊可以聽到自己好清楚，但如果我全部都聽到我自己把聲呢，其實我會失準㗎。因為我唔知道外邊真正嘅聲音係咩，可能我會覺得『嘩，自己好舒服唱得好好聽』，點知外邊係好細聲，所以要戴一邊，一邊聽現場，一邊聽自己把聲。」

對於事件是否實屬不幸？韋雄直言：「其中live係好多嘢發生緊，好難預計發生啲咩。」龔柯允亦安慰道：「當學習啦，每個人都有成長嘅階段嘅！」