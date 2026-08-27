東張西望｜苦主Hailey依賴渣男與家庭有關　曾被母親男友性騷擾

TVB節目《東張西望》今日（27日）繼續報道「渣男」事件，渣男Dennis向人自稱是拳王及電競選手，但都被一一踢爆，除了是假拳王外，連電競選手都是假的。節目組向其電競俱樂部查詢，證明他並非當中的選手。

渣男Dennis向人自稱是拳王及電競選手，但都被一一踢爆是假。（節目截圖)

Hailey的原生家庭與她依賴渣男有莫大關係

苦主Hailey一直信任及依賴渣男Dennis，原來與她的原生家庭有關，她父母早年離異，跟過爸爸後跟媽媽居住，但她受到媽媽南亞裔的男朋友「性騷擾」：「甚至係show過佢嘅下體畀我睇。」之後又試過向Hailey表示過她媽媽不在意自己的性需求：「之後就話你會唔會寂寞㗎？你寂寞嘅時候會點樣自己處理？佢講講吓就畀一啲我媽咪同其他男人嗰啲嘢嘅片，之後我即刻擰晒頭。佢想證明片係其他男人，所以佢就好激動咁拉開佢條褲畀我睇。」Hailey邊說邊哭。

Hailey的原生家庭與她依賴渣男有莫大關係。（節目截圖)

女主持陪著Hailey到渣男Dennis的住處

之後女主持陪著Hailey到渣男Dennis的住處，女主持甚有氣焰，一見到Dennis的媽媽就叫她先出來：「你個仔欠人錢喎！」不過Dennis媽媽就立即讓她小聲一點，隨後打開門看了一下，見到Hailey就立即想關門，而女主持便一手按著門不讓她關，繼續問她：「你識唔識佢啊？你知唔知你個仔有淋病？你知唔知你個仔周圍去呃女仔啊？」Dennis媽媽激動地表示：「邊有呃女仔啊？」對於女主持的指控，Dennis媽媽一概表示不關她的事。

女主持陪著Hailey到渣男Dennis的住處。（節目截圖)

Dennis爸爸很理智？願意替Dennis還錢

而在旁的Dennis爸爸則好像很理智，一直表示如果是Dennis的錯，他願意替Dennis還錢：「我就好明事理嘅，欠人嘢一定要還。」擾攘完一輪離後後，Hailey收到Dennis爸爸的訊息，指大家都是成年人，希望大家承擔責任，並指她的行為干涉到私隠，已向律師徵詢意見，很大機會可以成功入罪。

Dennis爸爸很理智？（節目截圖)

消失的Dennis

一直消失的Dennis亦終於現身，向Hailey表示願意分10期來還錢，節目組嘗試聯絡他，但他一聽到找「拳王Dennis」後便掛掉了電話。