張栢芝義氣撐《我芝訂》重組將親自揀歌　曝光27年前錄節目合照

新城知訊台經典節目《我芝訂》相隔27年後重組，原班主持陳小芝、葉文輝（啤梨）及懷鈺再次聚首開咪。最重情義的張栢芝得悉老友重組節目後，立即親自錄製祝賀視頻及錄音，更特別為節目揀歌，以行動支持相識多年的三位主持。

新城知訊台經典節目《我芝訂》相隔27年後重組，原班主持陳小芝、葉文輝（啤梨）及懷鈺再次聚首開咪。

最重情義的張栢芝得悉老友重組《我芝訂》後，立即親自錄製祝賀視頻及錄音。

栢芝更特別為節目揀歌，以行動支持相識多年的三位主持。

栢芝在祝賀片段中表示：「《我芝訂》其實是由1999年穿越到2026年。小芝、啤梨、懷鈺他們是我的好朋友，這個節目重組我很開心，二十多年的相遇與緣分得來不易，我全力支持，希望大家支持這個節目！」

栢芝在祝賀片段中表示：「《我芝訂》其實是由1999年穿越到2026年。小芝、啤梨、懷鈺他們是我的好朋友，這個節目重組我很開心，二十多年的相遇與緣分得來不易，我全力支持，希望大家支持這個節目！」

《我芝訂》於1999年在新城廣播開播，當年栢芝剛以歌手身分出道，節目更率先播放她的歌曲《任何天氣》。其後她多次擔任節目嘉賓，與三位主持建立深厚感情；懷鈺曾經模仿栢芝，栢芝亦曾反過來模仿懷鈺主持節目。今次經典節目「穿越」到2026年重組，栢芝再次送上錄影、錄音兼親自揀歌，念舊及重情的一面表露無遺。

《我芝訂》於1999年在新城廣播開播，當年栢芝剛以歌手身分出道，節目更率先播放她的歌曲《任何天氣》。

其後栢芝多次擔任節目嘉賓，與三位主持建立深厚感情；懷鈺曾經模仿栢芝，栢芝亦曾反過來模仿懷鈺主持節目。

三位主持重新合作，全因葉文輝（啤梨）發起。三人於1999年一同主持節目，兩年後各自發展，感情卻一直沒有疏遠，二十多年來仍定期見面。小芝透露，由於她與懷鈺各有正職，節目只能每周「短聚」一小時；啤梨則表示，三人與聽眾一同成長，今次重組會延續原有內容，與大家分享生活智慧。懷鈺感謝栢芝支持，並說很感恩當年因為節目而認識她。