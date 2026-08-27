邱淑貞即將登6皮膚仍緊緻透亮　激罕與沈嘉偉合體曾傳身體亮紅燈

現年58歲的「性感女神」邱淑貞，自從1999年與時裝品牌創辦人沈嘉偉結婚後，便決定全面息影，專心投入家庭生活。二人育有三位女兒，分別是沈月、沈日和沈晨，邱淑貞近年甚少出現在公開場合，僅偶爾陪伴女兒出席活動。最近邱淑貞和沈嘉偉罕有地一同出席了圈中著名公關上山安娜的生日派對，這次難得的露面引起了網民的熱討。

邱淑貞婚後育有三名女兒，大女沈月是廣告商寵兒。（IG@yuetyuetxx）

邱淑貞手上名錶價值過百萬

在當天的派對中邱淑貞精心打扮，仿佛歲月並未在她身上留下痕跡。她臉上的肌膚依舊緊緻透亮，證明了她對自己的保養下了不少功夫。雖然即將邁向60歲，她的美貌依然讓人驚艷，無愧為「大美人」的稱號。當晚她選擇了一件簡約的黑色恤衫，低調中不失風采，並佩戴了一枚橙色的Richard Mille名錶，價值超過百萬港元，成為全場矚目的焦點。

上山安娜生日派對有邱淑貞同沈嘉偉。（IG@annaboop)

久未露面的沈嘉偉一度傳出身體亮起紅燈的消息

而久未露面的沈嘉偉也讓人感受到他精氣神都好好，因早年他曾一度傳出身體亮起紅燈的消息，當日他以休閒的裝束出現，身材適中且精神奕奕。邱淑貞與沈嘉偉夫妻檔的出現無疑讓活動更加星光熠熠，而出席的其他賓客，如梁家輝夫婦、葉童夫婦、以及多位影藝界巨星也令場面相當熱鬧。

邱淑貞與老公沈嘉偉齊賀郭富城生日。（IG圖片）

上山安娜生日派對有曾志偉。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有劉嘉玲。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有梁家輝夫婦。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有杜德偉夫婦。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有葉童夫婦。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有吳啟華。（IG@annaboop)

上山安娜生日派對有馮德倫。（IG@annaboop)