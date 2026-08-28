五索承認因一原因半夜搖醒馬生求去「隆胸」：我求下你畀我做一次

「最強小三」鍾睿心（五索）昨日（27日）在社交平台突然上載了一段影片，公開承認自己有「隆胸」，她深刻剖析過去的隆胸經歷以及其中的掙扎與困境。她坦言這次手術不僅未能解決她一直困擾的身材問題，更讓她面對一場生死攸關的驚魂。

五索公開承認自己有「隆胸」。(ig@5kidsokma)

五索因「大細邊」而去隆胸

五索指出做出隆胸這個決定是由於她生完第三個孩子後，因哺乳造成的「大細邊」問題，讓胸部大小嚴重不對稱：「嗰陣時，我半夜望住塊鏡，即係湊緊仔嘅時候，我覺得自己真係好似一隻Monster。」這個情況嚴重影響她的自信心，因此萌生透過手術「變回正常人」的念頭。在極度的困擾之下，五索回憶曾半夜搖醒馬清鏗，懇求他許可她接受整容手術：「我話我求下你畀我做一次整容手術，我淨係要做返個正常人，就係想我個胸係一樣Size。跟住我就用三四日去諮詢咗醫生，然後半夜我記得凌晨四點幾鐘，佢車我上山頂去做呢個手術。好唔支持我，都見到我跪地喊曬。」儘管馬先生表示不支持，她仍堅持著要做手術。

五索因「大細邊」而去隆胸。(ig@5kidsokma)

五索做手術前一刻終後悔

然而在即將進入手術室的一刻，五索被強烈的恐懼感所淹沒。她形容那一刻彷彿「死亡很近」，並充滿了後悔。在手術室外，她忍不住跪地痛哭，但因麻醉已開始發揮作用，她很快便失去知覺：「起返身呢，就已經有兩個球體喺我身度，但係最後尾個胸呢，係冇Balance返嘅。」五索無奈地提到可能因為當時情緒過於激動，只想「整回挺實的胸部」，忽略了大小的平衡。因此即便手術後胸部多了兩個球體，但「大細邊」問題仍然存在。現在，她仍需依賴特製胸圍與nude bra來修飾胸型，她坦承，已經沒有勇氣再承受一次類似的手術。

五索做手術前一刻終後悔。(ig@5kidsokma)