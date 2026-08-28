景甜捲代孕風波 600億富豪孫宇晨起訴女方涉3千萬
撰文：胡凱欣
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近日大陸女星景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件，並與比特幣圈的知名大亨，身家估計有665億港元的孫宇晨發生法律糾紛。據聞景甜被指控收取富商男友5000萬人民幣後不履行合約生子，並將對方封鎖而不返還款項。隨著事件引起廣泛關注，如今孫宇晨的律師張起淮正式採取法律行動，對景甜及其父母提出訴訟，疑似是代孕傳聞的男主角。
孫宇晨向景甜及其父母提起民事訴訟
孫宇晨是波場TRON的創始人，其律師張起淮昨日（27日）在微博上發布了一份案件事實聲明。聲明中指因為財產糾紛，孫宇晨向景甜及其父母提起民事訴訟，涉案金額超過3000萬人民幣。目前案件已在法律程序中，法院已受理並進行財產保全。孫宇晨表示「案件受理後，被告景某方依法提出管轄權異議，目前該異議尚在法院審理過程中，本案尚未進入實體審理階段，暫無最終裁判結果。」
景甜工作室發聲明回應
面對這次網絡上的熱討，景甜工作室迅速反應，發出聲明回應。她的團隊強調「聲譽是藝人的生命，也是藝人的軟肋，但我們有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不。秉承相信法律，一切遵從法定程序的原則。」並表明無意占用公共資源。
此次爭議的消息最初是來自娛樂博主「娛樂圈狄胖胖」，其在網上爆料稱景甜假藉代孕為名向富商男友索取巨額金錢。該博主更公開了一份疑似合約，上面的簽名與景甜筆跡相似。他指控男方支付了第一期10萬美元，並轉帳3000萬人民幣給景甜，甚至安排私人飛機和洛杉磯的高檔酒店以供其所需，前前後後在她身上花了近5000萬元人民幣。
景甜在代孕手術進行時稱因生理期無法取卵
據指，在代孕手術進行時，景甜聲稱因生理期無法取卵，並暗示若要她留美等待下個時機需再支付5000萬美元。遭對方拒絕後，她便突然消失回國，刪除對方聯絡方式，也沒有還他巨款。針對這些指控，景甜工作室強烈否認相關內容的真實性，並已授權律師進行全面搜證，將依法追究造謠者的法律責任。