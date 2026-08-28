景甜捲代孕風波　600億富豪孫宇晨起訴女方涉3千萬

近日大陸女星景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件，並與比特幣圈的知名大亨，身家估計有665億港元的孫宇晨發生法律糾紛。據聞景甜被指控收取富商男友5000萬人民幣後不履行合約生子，並將對方封鎖而不返還款項。隨著事件引起廣泛關注，如今孫宇晨的律師張起淮正式採取法律行動，對景甜及其父母提出訴訟，疑似是代孕傳聞的男主角。

景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件。（微博@景甜）

孫宇晨向景甜及其父母提起民事訴訟

孫宇晨是波場TRON的創始人，其律師張起淮昨日（27日）在微博上發布了一份案件事實聲明。聲明中指因為財產糾紛，孫宇晨向景甜及其父母提起民事訴訟，涉案金額超過3000萬人民幣。目前案件已在法律程序中，法院已受理並進行財產保全。孫宇晨表示「案件受理後，被告景某方依法提出管轄權異議，目前該異議尚在法院審理過程中，本案尚未進入實體審理階段，暫無最終裁判結果。」

2025年5月22日，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump）近距離接觸的機會，其中包括來自中國的加密貨幣富豪孫宇晨。圖為正前往出席「特朗普幣」晚宴的孫宇晨。（X@justinsuntron）

張起淮在微博上發布了一份案件事實聲明。(微博圖片)

景甜工作室發聲明回應

面對這次網絡上的熱討，景甜工作室迅速反應，發出聲明回應。她的團隊強調「聲譽是藝人的生命，也是藝人的軟肋，但我們有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不。秉承相信法律，一切遵從法定程序的原則。」並表明無意占用公共資源。

景甜工作室發聲明回應。(微博@景甜工作室)

此次爭議的消息最初是來自娛樂博主「娛樂圈狄胖胖」，其在網上爆料稱景甜假藉代孕為名向富商男友索取巨額金錢。該博主更公開了一份疑似合約，上面的簽名與景甜筆跡相似。他指控男方支付了第一期10萬美元，並轉帳3000萬人民幣給景甜，甚至安排私人飛機和洛杉磯的高檔酒店以供其所需，前前後後在她身上花了近5000萬元人民幣。

網上爆料稱景甜假藉代孕為名向富商男友索取巨額金錢（微博@景甜）

景甜在代孕手術進行時稱因生理期無法取卵

據指，在代孕手術進行時，景甜聲稱因生理期無法取卵，並暗示若要她留美等待下個時機需再支付5000萬美元。遭對方拒絕後，她便突然消失回國，刪除對方聯絡方式，也沒有還他巨款。針對這些指控，景甜工作室強烈否認相關內容的真實性，並已授權律師進行全面搜證，將依法追究造謠者的法律責任。