郭富城送親筆字畫賀張智霖55歲生日　墨寶拍賣曾創150萬天價

張智霖（Chilam）日前迎來55歲生日，圈中人緣極佳的他收到不少好友祝賀。其中相交多年的天王好友郭富城，更特意送上親筆字畫作為賀禮，展現出獨特又厚重的兄弟情誼。



好用心準備賀禮！（微博照片）

墨寶拍賣曾創150萬天價

郭富城的書法功力近年備受外界讚賞。早前他曾捐出兩幅親筆揮毫的題字作品《仁者》及《仁心》作慈善拍賣，最終由「海外學生會」主席葉紀彤父親兼仁濟醫院永遠顧問葉恭正博士MH，聯同仁濟醫院歷屆總理楊國佳先生，以高達150萬元合力成功投得。郭富城如今以同樣具有極高價值與心意的墨寶贈予張智霖，足見這份深厚交情。

郭富城捐贈兩幅親筆揮亳之題字《仁者》及《仁心》作慈善拍賣，並由「海外學生會」主席葉紀彤父親兼仁濟醫院永遠顧問葉恭正博士MH(左二)聯同仁濟醫院歷屆總理 楊國佳先生(右三)，一起以高價150萬元成功投得，為善款寫下圓滿一筆。（公關提供）

熱愛賽馬車技同頻 數十年兄弟情誼歷久彌新

張智霖與郭富城相識數十年，是圈中公認的「鐵哥們」。兩人與沈嘉偉等人組成好兄弟圈子，私下經常聚會交流。除了同為愛車之人及香港賽馬會馬主之外，兩人最為人津津樂道的共通興趣莫過於打麻雀。

兄弟團包括何國鉦、沈嘉偉、城城圈外朋友、郭富城、張智霖、排舞師Sunny Wong（黃國榮）、演唱會監製Jack。

二人早年經常通宵砌牌減壓，甚至被朋友開玩笑調侃是「唔係打錢，係打車！一番一條軨（車輪／輪框）」。張智霖隨後親自澄清只是打幾千蚊輸贏，純粹是好友聚會。早年郭富城經常半夜召集牌局，惹得靚靚（袁詠儀）哭笑不得，後來郭富城每次邀約前都要先向「袁領導」報備審批，成為圈中搞笑佳話。從早年紅極一時的單身型男，到如今各自建立幸福家庭、升格人父，二人見證了彼此人生中最重要的人生階段。

感情極好！（微博照片）

郭富城、張智霖和沈嘉偉的律師好友（右2），分享眾人聚會的照片，同場還有沈嘉偉弟弟（左1）。（小紅書圖片）

從昔日一同追尋興趣的玩伴，到如今私下以親筆墨寶相贈，郭富城與張智霖這段歷經歲月洗禮的兄弟情，無疑成為娛樂圈中的一段佳話。