洪永城細女捱8次血管瘤激光治療　梁諾妍門外煎熬：終於告一段落

洪永城與太太梁諾妍（Inez）育有兩女兒，兩歲的細女Beryl自出世起便飽受俗稱「士多啤梨痣」的血管瘤困擾。歷經一年多、合共8次的激光治療後，Beryl眼下的紅印終見消退。Inez昨日（27日）於社交平台公開完整康復短片，冀以過來人身份勉勵同路父母。

洪永城與太太梁諾妍（Inez）育有兩女兒。（ig@inez_leong）

一家四口。（ig@inez_leong）

兩囡囡好得意。（ig@inez_leong）

紅印擴大確診血管瘤

Inez透露Beryl滿月時，右眼下方出現了一點紅印，初時父母以為只是普通刮傷或出疹，未料紅印不但沒有消散，反而逐漸擴大且顏色變深。為求安心，夫妻倆帶女兒求醫，最終確診為「血管瘤」（俗稱血管痣或士多啤梨痣）。由於患處貼近眼袋，為免影響外觀及日後視線，兩人決定遵從醫生轉介，在公立醫院展開排期治療。

Beryl滿月時，右眼下方出現了一點紅印。（ig@inez_leong）

Beryl滿月時，右眼下方出現了一點紅印。（ig@inez_leong）

越大就越深色。（ig@inez_leong）

好近眼睛，後來確診患血管瘤。（ig@inez_leong）

手術室外心痛煎熬

整個療程橫跨一年，Beryl每月需接受一次激光治療，合共完成了8次療程。Inez形容每次打激光其實相當迅速，僅需十數秒便完成，但愛女在手術室內承受痛楚，洪永城與Inez在門外等候時依然備受煎熬與牽掛。每次Beryl因術後不適痛哭，兩人都會溫柔擁抱安撫，待女兒自然睡醒、餵奶並確認一切正常後，才安心帶她回家。

洪永城喺手術室外等候，好焦慮。（ig@inez_leong）

全程陪伴女兒。（ig@inez_leong）

激光治療都會令小朋友不適。（ig@inez_leong）

父母要多加照料。（ig@inez_leong）

Inez直述心聲大派定心丸

經過一年的治療，Beryl眼下的血管瘤已明顯淡化，預計隨着日漸長大會自然消退，到五、六歲時肉眼將難以察覺。Inez在帖文中分享為母心聲：「終於終於！剪好出嚟同大家分享啦，成個過程由24年尾到25年尾，佛妹嘅『士多啤梨痣療程』終於告一段落。呢兩年都有好多父母DM我問關於妹嘅士多啤梨痣，我見到都會覆，但係又發現有啲hidden message自己都睇唔到，唔好意思有機會我真係會miss咗。」她藉此大派定心丸，提醒父母若發現小朋友出現類似情況毋須過分恐慌，最重要是及早求醫，交由醫生評估並尋找最合適的方案。

做咗8次血管激光治療。（ig@inez_leong）

紅印都幾明顯。（ig@inez_leong）

逐漸消退。（ig@inez_leong）

經過近兩年治療，效果不俗。（ig@inez_leong）