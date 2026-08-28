李元元韓國遊疑惹靈體跟返港　Lucy媽親解住酒店禁忌：唔好敲門

適逢農曆七月鬼節，藝人李璨琛太太梁志瑩（Lucy媽）日前在社交平台上載一段長達8分半鐘的短片，親述早前帶大女李元元（Lucy）到韓國旅行時的恐怖撞鬼經歷。事件曝光後，有網民質疑她借鬼故推銷水晶，Lucy媽隨即在IG動態霸氣反擊，更在片中親自拆解入住酒店的敲門禁忌。

李璨琛與太太梁志瑩育有兩女兒，Lucy同Sucy。（ig@lucy.is.good）

李璨琛與太太梁志瑩育有兩女兒，Lucy同Sucy。（ig@lucy.is.good）

酒店尾房點蠟燭招陰 怪事連環發生

Lucy媽透露，她與Lucy及友人於8月2至7日期間入住韓國一間酒店的尾房。剛進房時，同行好友順手拉開窗簾並在窗邊點起蠟燭。Lucy媽驚覺此舉極似「祭祀」容易招陰，隨即上前拉上窗簾。豈料接下來數天怪事連環爆發，Lucy首先無故患上中耳炎，隨後更連續多晚在熄燈後莫名心跳加速並陷入極度恐懼，驚醒直呼「好驚」。酒店房內的感應燈在無人走動的情況下頻頻自動亮起，最後一晚洗手間更不斷傳出自動沖水聲與呼叫聲。

Lucy媽分享韓國住酒店疑接鬼經歷。（ig@lucy.is.good）

住尾房遇怪事。（ig@lucy.is.good）

Lucy疑招靈體。（ig@lucy.is.good）

Lucy之後病咗。（ig@lucy.is.good）

靈體跟隨返港 師傅指體質敏感所致

回到香港後，一向睡眠極佳的Lucy情況持續惡化，面色異常暗沉且眼圈發紅，需在床上翻滾兩至六小時方能勉強入睡。Lucy媽見狀立刻尋求熟識的師傅協助。師傅指出Lucy因體質敏感，在韓國酒店內無意中惹上一男一女的靈體，並一路跟隨返港。事後Lucy媽聽從建議，使用粗鹽水與七色花水替女兒洗澡，並親往城隍廟拜祭處理。

三人出發去韓國。（ig@lucy.is.good）

酒店遇靈異事件。（ig@lucy.is.good）

無顧有沖水聲。（ig@lucy.is.good）

Sophia話囡囡Lucy試過拍醒媽咪話「好驚」。（ig@lucy.is.good）

母女一齊去旅行。（ig@lucy.is.good）

揭開入住酒店謬誤 切忌敲門惹鬼入室

在這次事件中，Lucy媽特別提到一個坊間常犯的禁忌。她引述師傅警告，指出過往大眾習慣的「入住請敲門」做法其實是大錯特錯。Lucy媽在影片中分享師傅的教誨：「其實你千萬唔好撳鐘，亦千萬唔好敲門，佢話其實你撳鐘敲門係代表咩，你係認同入面有人，你先會撳鐘或者敲門！」

她進一步解釋正確的做法：「最好嘅做法，原來係直接嘟房咭，入到去就自言自語，咁話呢間房都OK啦，800蚊一晚住五晚都幾好嘅，不過我哋住五晚就走㗎啦！」以表明自己只是短暫付費租住。師傅亦建議在門口附近放置裝有六個開光六帝錢的水杯辟邪，並隨身帶備粗鹽為小朋友浸腳。

Sophia透露師傅教入酒店房前唔好敲門。（ig@lucy.is.good）

發文反擊網民 否認借鬼故推銷水晶

影片發布後引發熱議，有網民質疑Lucy媽分享靈異經歷是為推銷片中提及的水晶鏈，甚至懷疑她與師傅合謀抽佣。面對指控，Lucy媽在IG限時動態發長文澄清：「好鬼搞笑，有人話我講鬼故係鋪排要sell呢條水晶鏈，又有人話我夾埋個師傅幫個師傅搵多啲生意，從中抽佣，點解你哋咁好想像力」。她解釋師傅處於悠閒工作狀態，更叮囑她千萬不要亂傳其WhatsApp號碼以免被打擾。她強調自己沒有那麼貪錢去幫忙宣傳，也無意化身為賣水晶的人，直接粉碎了速銷的猜測。