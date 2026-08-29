許紹雄女兒傳失婚後私約求愛勇者　甜蜜互動男方撒嬌：你蝦我

已故「Benz雄」許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine），於2023年尾與銀行才俊Shane拉埋天窗，惟許紹雄離世不久，便傳出兩人婚變的消息。早前許惠菁出席活動時，更未有正面回應感情狀態，僅低調表示「現階段工作為重」。不過，近日疑似回復單身的她，似乎已火速有新對象，更與「戀綜常客」大隻男林澤謙高調約會兼拍片互動，又笑容一致地舉V字合照，令網民無限派心心！

許紹雄離世，女兒許惠菁極傷心。（IG@charmainexhui）

黎芷珊心疼妹妹 欲介紹王嘉爾填補空虛

自婚變傳聞傳出後，許惠菁的感情狀況一直備受關注。她29歲生日時，老公Shane未有現身，令婚變傳聞甚囂塵上。而與許家交好的黎芷珊早前相約許惠菁聚會，芷珊直說要介紹王嘉爾這位圈中「鑽石級筍盤」給她，似乎暗示許惠菁目前身邊另一半的位置的確懸空。

29歲生日，但未見許惠菁老公Shane的身影。（IG@charmainexhui）

許惠菁早前慶祝29歲生日。（IG@charmainexhui）

黎芷珊話會介紹王嘉爾給許惠菁。（小紅書）

孖戀綜常客林澤謙睇畫 齊舉V字合照勁有愛

雖然未見王嘉爾現身，但許惠菁的身邊似乎已有另一位大隻猛男陪伴！日前許惠菁在IG上載了一條新片，男主角竟然是曾參加過TVB《女神配對計劃》及ViuTV《戀愛等高線》的「求愛勇者」林澤謙！

二人共同發片，片中許惠菁穿上Lace背心，拿著相機為林澤謙拍照。在鏡頭後許惠菁不停要求男方擺pose：「another pose」、「one more pose」，但林澤謙似乎不懂擺甫士，只能不停轉手勢，最後更擺出老土的V字手勢，令Charmaine無奈反白眼。兩人事後更在留言區公然打情罵俏，許惠菁留言：「😮‍💨 time to up your pose game」林澤謙撒嬌留言：「你蝦我！個個男仔影相都係咁㗎啦~😭」，許惠菁則留下一個掩面表情符號回覆。

除了公開鬥嘴，兩人更有一張超Sweet的合照，見到許惠菁與林澤謙齊齊對著鏡頭舉起V字手勢，許惠菁更笑到見牙唔見眼，猶如冧爆小女人。難怪網民都激讚：「靚仔係唔需要其他pose既😍😎」，並狂派心心。

許惠菁與林澤謙合照，笑到見牙唔見眼，二人仲齊舉V合照。（IG@charmainexhui）

叫林澤謙擺Pose。（IG@charmainexhui）

原來林譯謙係許惠菁私約對象。（IG@charmainexhui）

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二人高調互動。（IG@charmainexhui）

引網民狂派心心。（IG@charmainexhui）

男方被爆曾入獄 曾捲賄選案被判囚

這位冧得許惠菁開心笑的林澤謙，曾被讚擁有「筍盤Package」，在中大畢業，曾自爆年薪約40萬，除了是港隊手球運動員外，他亦是教練、模特兒、評述及主持，曾任內褲男模大騷爆肌身材等等。但後來被踢爆有黑歷史，早前曾捲入2016年立法會資訊科技界賄選案，因接受$850報酬參與「種票」計劃被廉署起訴，於2021年被判入獄六星期。他亦大方承認自覺愚昧及感後悔，不少人表態支持指「人誰無過」，最重要是知錯能改。

林澤謙曾被讚擁有「筍盤Package」。（IG@_himlim_）

林澤謙自爆年薪40萬。（IG@_himlim_）

好大隻。（IG@_himlim_）