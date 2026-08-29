黃淑儀為70年代四大花旦仇家多？　一事被楊紹鴻指「阿姐過阿姐」

黃淑儀（Gigi姐）與汪明荃（Liza姐）早前一張「身貼身」搭膊的「世紀合照」，令這對70年代「TVB四大當家花旦」傳了近半世紀的不和傳聞瞬間煙消雲散。日前，Gigi姐作客資深製作人楊紹鴻的YouTube頻道節目，親自還原當年被阿姐「斷劍篤眉心」險破相的驚險經過，更霸氣回應當年四大花旦的「多仇家」傳聞！

早前黃淑儀與汪明荃搭膊合照，被指終極和解。（FB@楊紹鴻）

張德蘭澳門演唱會慶功宴，眾人為阿姐預祝79歲生日。（IG@wang_liza）

黃淑儀被問係咪同阿姐都好多「仇家」？（Youtube@楊紹鴻）

斷劍直飛眉心血流如注 李家鼎飛車送院

1976年拍攝金庸武俠劇《書劍恩仇錄》時，阿姐與Gigi姐有一場刀劍相向的對手戲。由於當年的道具刀劍均是真金屬打造，在對打時不小心折斷。Gigi姐在節目中親口憶述驚險一刻：「有一場戲我女扮男裝撩佢，佢好嬲一劍劈落嚟，佢一劈我一擋，把劍斷咗個劍尖飛咗落眉心（左邊），當時唔覺，點解有熱嘢流落嚟。」

當時Gigi姐一摸額頭驚覺有鮮血滴下，情況相當駭人，幸好斷劍未有傷及眼睛。Gigi姐直言當時全靠同事仗義相助：「李家鼎即刻揸快車車送我去醫院！高醫生當年叫我放心，話會用最細嘅針線同我縫，好彩最後無破相。」被問到當時有否「發爛渣」，Gigi姐坦言：「冇，當時唔識架，又唔係佢想嘅，但因為呢件事，以後道具劍唔用金屬，用竹或木油銀色當金屬。」

當年斷劍無眼，差啲令黃淑儀毀容。（Youtube@楊紹鴻）

斷劍飛落眉心，但黃淑儀話當年唔識嬲。（Youtube@楊紹鴻）

前夫劉方剛霸氣護妻 楊紹鴻笑指：阿姐過阿姐

受傷後，Gigi姐得到前夫、TVB監製劉芳剛的特別照顧，霸氣帶她暫離劇組休養。Gigi姐笑言：「之後劉芳剛就帶咗我去台灣休養，就算當年劇組幾咁趕工都好，出嚟我都可以飛去台灣休息。」楊紹鴻聽罷亦忍不住取笑她當時的待遇「真係阿姐過阿姐喎」。

否認「多仇家」傳聞：做呢行應該冇隔夜仇

作為70年代的無綫四大花旦，外界屢傳她們為了爭上位而明爭暗鬥。楊紹鴻在節目中直接追問Gigi姐是否「多仇家」：「你哋係咪好多仇家？一陣間又話同李司棋唔妥，又話同趙雅芝唔妥，當年4大花旦，點解釋呢？趁呢個時間解釋。」對此，Gigi姐沒好氣地霸氣澄清：「其實我幾時都係咁講，做呢一行真係應該冇隔夜仇。你幾妒忌人哋紅過你，妒忌人哋啲戲好過你，唔該你努力啦，自己爭取咪得囉，有咩好嬲！你一個人又做唔晒，冇對手你更家冇得好做，呢啲完全不成理由。」

已經79歲的汪明荃狀態已經驚人。（IG@wang_liza）

李司棋都係年代當家花旦之一。（李司棋ig）

趙雅芝身材和樣貌都保養得好好。（趙雅芝@微博）

與「汪阿姐」同場：又唔需要做戲

至於被指大家是花旦要搶「阿姐」位置，Gigi姐更是斬釘截鐵地否認：「我從來唔搶，真係從來唔搶，尤其係當年劉芳剛係高層，你從來問任何一個office高層唔見我搲show，或者揚我黃淑儀仲健在。(你使乜搲，你有劉芳剛）從來都冇，喺屋企唔談公事...所以唔覺得咩搶住嚟做，唔係你嘅戲路，硬搶都冇用。」

提到近日在張德蘭澳門演唱會慶功宴上的親密搭膊合照，當時在場的楊紹鴻亦做證指兩人現場「冇乜嘢」。Gigi姐坦言：「你都在場，有咩嘢啫，又唔需要做戲，又唔使做俾人睇，係咪先，我覺得冇嘢架。」以大方磊落的態度，徹底粉碎了流傳半世紀的不和傳聞。