首屆「智影榜」AI 影像創作比賽　金牌經理人黃柏高任評審嘉賓

由 Scene Score AI （香港國際人工智能影視有限公司）與 ZODA （數搭國際數據開源社區）攜手合辦的全新 AIGC 影視業界盛事 —「智影榜」（AIGC Film Leaderboard） ，日前在「GIS 香港全球創新展」新媒體環節中舉行新聞發佈會，正式宣佈啟動並公布首屆入圍名單。而重量級評審嘉賓就有金牌電影監及經理人黃柏高、音樂人彭健新，以及香港科技大學 AI博士研究員劉業鑫博士等。

重量級評審嘉賓就有金牌電影監及經理人黃柏高、音樂人彭健新等。（大會提供）

「智影榜」旨在為AI 影像創作者提供權威的展示與認可平台。主辦單位表示，AI 在影視創作中並非要取代人類，而是作為新型工具拓展想像力邊界。創作者帶來情感、思考與故事結構，AI 則加速視覺轉化與計算，兩者合作及協力形成「1 + 1 > 2」的新生產力。而除了有強勁的技術支援外，今次評審陣容亦極具權威性與代表性，成員包括金牌監製黃柏高、溫拿樂隊主音及結他手彭健新、著名電影編劇及監製黃子桓、電影資深編劇及導演陳大利、攝影藝術大師陳錦強，以及劉業鑫博士、周王春澍博士等多位 AI 多模態與大模型領域的學者專家，從故事敘事、視覺美學、音樂音效及技術創新等多個維度嚴格評選作品。

黃柏高在場亦分享創作的秘訣。（大會提供）

黃柏高會從故事敘事、視覺美學、音樂音效及技術創新等多個維度嚴格評選作品。（大會提供）

發佈會上正式公布了 26部入圍短劇作品，涵蓋奇幻、科幻、穿越及現代都市等多種題材，展現了當前 AI 影視創作的多元性與爆發力。其中由莊思敏監製的入圍作品《怪奇錄—妒火》、 及沈震軒有份參與的《10日不回家的理由》都成為現場矚目焦點之一。首次挑戰監製 AI 短劇即獲入圍肯定，莊思敏表示：「好開心第一次監製 AI 劇就可以入圍，自己都有一直留意 AI 嘅發展，今次好開心小龍邀請我一齊做呢個項目，希望嚟緊會有更加多嘅作品面世。」而另一部入圍作品為涂霆駿導演執導的《10日不回家的理由》，作品亦特別以演員沈震軒的AI數字人形象擔綱演出，亦成為今屆入圍作品中備受注目的AI影像創作之一。對於自己「演出」作品能夠入圍，沈震軒表示興奮：「我非常感謝！希望可以做多啲天馬行空嘅作品出嚟！」

溫拿樂隊主音及結他手彭健新都是評審欴一。（大會提供）

今次入圍的 26部作品將進入最終評選階段，得獎結果預計於今年 12 月正式公布並舉行頒獎典禮。主辦單位期望透過「智影榜」，降低創作門檻，點燃更多新進導演與跨界創作者的熱情，推動香港及全球 AIGC 影視生態圈的蓬勃發展。