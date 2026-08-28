吳雨霏成寄養媽媽直言難捨放手　談觀塘apm老婦摑女童事件極心痛

歌手吳雨霏（Kary）今日（28/8）出席品牌活動，接受《香港01》訪問時大方分享家中再添新成員的喜訊。育有三名子女的她，正式宣布成為寄養家庭。對於家中迎來寄養小朋友，Kary與丈夫均表示相當支持與感激，並透露三個孩子對「新成員」關懷備至，讓家中熱鬧又溫馨。

吳雨霏狀態大勇。（葉志明攝）

吳雨霏今日出席品牌活動。（葉志明攝）

決定成為寄養家庭 坦言「放手」最困難

談及成為寄養媽媽的契機，Kary表示自己與丈夫一向非常喜歡小朋友，經考量後決定伸出援手：「我同先生都好讚成同埋好 support 做呢樣嘢，如果我哋有能力可以照顧多一個有需要嘅小朋友，我會想去盡呢個責任。暫時就唔會諗再生，因為要照顧住呢個寄養嘅小朋友。其實對我哋家庭嚟講，尤其對小朋友係一件好事，佢哋會學識點樣去照顧另一個小朋友同埋分享。」

被問到寄養小朋友能照顧多久，Kary表示基於保護私隱不便透露具體年齡與細節，但承諾會盡能力照顧對方至下一個人生階段。她坦承最難克服的是心態上的捨不得：「其實第一日個小朋友嚟到，我女兒已經喊晒，話可唔可以永遠 stay 喺我哋屋企，我已經好心痛。我成日 remind 佢哋，我哋嘅責任就係照顧到佢去另一個人生階段。頭先喺台上面講到有少少眼濕濕，因為覺得呢樣嘢係有一日要面對嘅，就係佢有一日一定會離開我哋屋企。好難放手，但我可以祝福佢去更好嘅地方，現階段會好好珍惜同佢一齊嘅時間。」

吳雨霏狀態大勇。（葉志明攝）

吳雨霏屋企做寄養家庭。（葉志明攝）

子女不妒忌反爭相照顧 坦言家中「無一刻安靜」

家中突然多了一名小成員，Kary笑言三個親生子女完全沒有排斥，反而爭相幫忙：「我無諗過佢哋咁愛呢個小朋友！雖然最細嗰個一開始有少少妒忌，但大嗰兩個就日日爭住要餵小朋友同埋同佢玩。雖然四個小朋友真係好忙、好吵，完全無一刻係安靜嘅，但係好開心、好溫馨。」

被問到日後會否考慮正式收養？Kary表示與丈夫曾討論過，但現階段會一步一步來，先做好寄養家庭的角色。她亦透露近來有陸續參與音樂工作及推出新歌，雖然四個小朋友讓她非常忙碌，但仍會按自己的步調繼續發展事業。

吳雨霏育有三小孩。（IG@ngk）

吳雨霏今日出席品牌活動。（IG@ngk）

回應觀塘apm老婦摑女童事件 坦言身為人母極心痛

此外，對於近日觀塘apm商場發生老婦當眾掌摑女童惹起全城公憤的事件，同為人母的Kary亦有關注相關影片。她心疼地表示：「作為媽媽一定會好心痛，見到咁嘅事發生。我覺得最緊要係安慰返小朋友個心情。」至於帶小朋友外出會否擔心遇到類似衝突，她則抱持開放態度，不會過分干預小朋友的社交學習，希望孩子能學會如何與人相處。

吳雨霏談觀塘apm老婦摑女童事件極心痛。（葉志明攝）

吳雨霏談觀塘apm老婦摑女童事件極心痛。（Threads@one_mushroooom）