張天賦合體TXT唔尷尬　不介意拿身高開玩笑：人哋笑不如一齊笑

《2026 TIMA國際音樂大賞》於啟德主場館圓滿落幕，除了盛大的舞台演出外，後台的互動同樣話題度爆燈！MC張天賦在後台與韓國人氣男團 TOMORROW X TOGETHER（TXT）驚喜同框，更合體拍攝「身高 Challenge」影片。面對TXT成員平均超過180公分的修長身材，雙方懸殊的身高差瞬間成為網民熱議焦點。

張天賦今日出席品牌活動。（葉志明攝）

身高不足木箱來湊 MC親自提議「自己身高自己黑」

在曝光的影片中，MC為了拉近這道「身高差」，原本打算站在黑色道具箱上，務求對齊TXT的視線水平。事後華納高層在社交平台分享影片花絮，幽默表示：「結果係冇差好遠（因為嗰日對鞋好幫得手）。」帖文更透露，無論是企木箱還是TXT成員配合展現的「禮貌腳」等搞笑橋段，全都是MC自己提議的，實行「自己身高自己黑」，展現極高EQ與幽默感。

MC張天賦自稱身高168.5公分，並以此為主題推出個人歌曲《168.5》。（IG@mcheung1201）

MC張天賦與韓國男團TXT合拍身高Challenge。（IG@warnergochan）

MC提議企道具箱拍攝。（IG@warnergochan）

大方回應自黑影片 MC：人哋笑不如自己笑埋一份

今日 （28/8）MC張天賦出席品牌活動時，就後台的搞笑合照事件大方接受《香港01》訪問。被問到會否介意拿身高來開玩笑，MC直言完全不介意：「其實真係唔介意囉，冇謂人哋笑我嗰時我唔開心啦，咁不如人哋笑嗰陣一齊笑啦！」

張天賦今日出席品牌活動。（葉志明攝）

MC大方回應。（葉志明攝）

MC大方回應。（葉志明攝）

揭搞笑影片背後真相 坦言「踩箱太高唔真實」

提到當時拍攝影片的靈感，MC透露原本只是想搞搞氣氛：「其實嗰個係我一個idea嚟嘅啫，因為當初取景個問題啦，當初好close up影我，拉遠嘅時候，我諗既然都係咁，不如除咗有型之外，不如有埋搞笑啦！拉開嗰陣不如我就企喺個道具箱度。不過嗰個箱太高啦，太唔真實啦，我高過佢哋咁樣。」

MC坦言「踩箱太高唔真實」。（葉志明攝）

回顧今次在啟德主場館的演出，MC坦言心裡承受不少壓力：「其實很大壓力、好緊張嗰次。因為一來其實我踏足啟德嘅次數唔多啦，而且嗰次嘅表現大部份都係韓星啦，佢哋又跳得啦、又唱得啦、又靚仔又高啦！我去到都會好擔心自己表現OK唔OK，咁好彩整個表演都非常之順利，我都好滿意當日嘅表演。」