鄭秀文落實明年5月啟德重開演唱會　親證合作團隊零變動

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定舉行的演唱會早前因故延期，令不少粉絲大感可惜。近日主辦單位正式公布退款安排，並確定演唱會將順延至明年5月在啟德主場館重開。今晚（28/8）鄭秀文以一身時尚造型現身品牌活動，她在接受《香港01》訪問時亦有回應演唱會重開的細節，並透露整個合作單位與幕後團隊均沒有任何變動，向歌迷大派定心丸！

鄭秀文今晚出席品牌活動。（盧振輝攝）

滿意補場檔期 體貼海外歌迷預訂機票

談到演唱會成功落實於明年5月重開，鄭秀文臉上難掩喜悅，她表示最開心的事莫過於能爭取到最理想的檔期，讓歌迷可以方便入場：「補場就5月底啦，三場。我最開心係攞到個檔期可以對返晒星期五、六、日，咁歌迷就可以對返唔同嘅日子，呢啲小心思其實都唔容易先搵到呢個檔期。」

鄭秀文今晚出席品牌活動。（盧振輝攝）

對於選擇在5月舉行，鄭秀文坦言除了要配合場地排期之外，更重要是考慮到歌迷的需要：「5月做呢個考量除了要排期之外、要等時間之外，同埋我覺得都要畀海外嘅歌迷多啲時間去籌備，甚至香港歌迷都需要時間安排下。海外歌迷更加可能佢要重新籌備買機票啊、訂酒店啊，畀啲時間佢哋，等佢哋籌劃下先。」

Sammi滿意補場檔期。（盧振輝攝）

證實合作團隊無變動

當被問到先前舞台裝置出現技術問題、這次會否重新設計或更換團隊時，鄭秀文展現出一貫的成熟與包容，並明確指出合作團隊完全沒有變動：「會唔會換？冇變，冇變！因為其實搬返我哋未做呢個Show 5月再做囉。因為其實所有流程我自己都好滿意嘅，所以我覺得會大轉或者大變嘅機會真係好微。」

鄭秀文透露演唱會合作團隊沒變動。（盧振輝攝）

提到之前的突發意外，鄭秀文坦言沒有人想看到不愉快事件發生，最重要是積極面對：「我覺得唔想嘅意外，其實整個流程大家都好謹慎嘅，聽公司嘅同事講公司都好謹慎，不過有時意外大家都唔想。所以我覺得當意外或者一啲突發情況真係發生咗嘅時候，其實最重要係你點樣去面對，同埋你點樣讓消費者或者觀眾有一個貼心同溫暖嘅補償，我覺得觀眾嗰個考量先係最緊要。」她更感性補充：「第一時間我唔會諗自己話『哇，擺咗咁多心機好慘』，我係覺得觀眾好慘！等咗咁耐、花咗咁多心機等睇Sammi個Show，所以今次佢哋呢個答謝會或者收穫，對我嚟講，我要多謝佢哋，真係要多謝。」

Sammi多謝粉絲支持。（盧振輝攝）

會否再加場？笑言體力有限：做完真係會「虛脫」

至於歌迷最關心的「會否考慮加場」問題，鄭秀文則抱持開放但審慎的態度，更忍不住大爆金句說笑：「加場？我冇考慮，要睇場館有冇時間先啦首先，同埋諗下自己嘅體力啦，始終我而家都唔係18歲！做完都真係……好似古仔（古天樂）話咁真係『虛脫』兩個字，佢終於明白做完演唱會幾咁虛脫嘅事！所以我保留啦，我呢個Open啦，我又唔拒絕，但又唔話一定會加場，到時睇下點啦！」