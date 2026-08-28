Marf邱彥筒棄Karencici演唱會　改睇古天樂：唔知佢幾時會再開

古天樂日前舉行演唱會，吸引大批圈中好友及藝人到場支持，現場星光熠熠，演唱會亦獲得空前成功，掀起全城熱話！女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）今晚（28/8）出席品牌活動時，談及古天樂的演唱會時依然難掩興奮，大讚對方舞台魅力十足，更笑言若有機會極想教古仔跳舞！

Jackson Wang 王嘉爾親自打造古天樂演唱會造型。（大會提供）

古天樂亦揀選了《風再起時》，作為演唱會最後一首歌。（葉志明 攝）

古天樂完騷後心情大好，有求必應，做出大心心都冇問題。（葉志明 攝）

Marf坦言，自己當晚為了觀賞古天樂的演出，甚至放棄了欣賞其他音樂會的機會，親身到現場為古仔打氣：「好開心呀！因為首先我知道如果係古生出品嘅Show就一定係好刺激啦，同埋佢自己都好鍾意新鮮感。所以我係……我係為咗古生而放棄咗Karencici，我直接去咗睇古生，因為我真係覺得，你唔知佢幾時會再開，同埋可能佢真係未必會再向歌手呢條路發展。」

Marf今晚出席品牌活動。（盧振輝攝）

《Karencici The Loser Live In Hong Kong》演唱會海報。（IG@livenationhk）

Karencici林愷倫是美籍華裔女歌手、詞曲作家和演員，出道前曾為田馥甄寫歌。（IG@itskarencici）

提到古天樂在舞台上的演出，Marf大讚對方極具個人魅力，不論做什麼都非常出色：「我覺得冇咩所謂，因為佢做咩都會係咁優秀。」當被問到看到古仔在台上跳舞是否覺得他表現奔放，Marf即讚不絕口：「好放呀！我覺得睇到啲意想不到嘅畫面。不過如果有機會都想教佢跳舞，（你應該教佢跳舞！）做Show算啦，唔好再擾亂佢嘅腦袋仔啦！」

Marf今晚出席品牌活動。（盧振輝攝）