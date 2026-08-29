71歲林建明拍片報平安面色紅潤　月初停工休養終康復：可以出動喇

現年71歲的「大姐明」林建明近年甚少參與幕前演出，但她不時都會相約圈中好友聚會，亦有在社交平台分享近況。不過大姐明於8月12日突然在社交平台分享一張臥病在床的AI生成圖片，宣布因身體抱恙暫停工作，引來圈中好友及大批網民關心。經過休養之後，日前大姐明就拍片報平安，並寫道：「感恩得到大家給我的愛！❤️😘VL康復了！🎉🎊💐」。

林建明今年71歲。（Facebook@林建明）

大姐明與一班好友飯聚。（Facebook@林建明）

林建明在圈中人緣甚廣，經常與一班老友記聚會。（Facebook@林建明）

林建明於8月12日突然在社交平台分享一張臥病在床的AI生成圖片，宣布因身體抱恙暫停工作。（Facebook@林建明）

71歲林建明拍片報平安 感激外界關心宣告重新出動

大姐明日前上載了一段短片報平安，片中所見她精神奕奕，面色紅潤，說話更中氣十足，她面帶笑容表示：「報平安！報平安！8月頭生病，經過成個月治療，慢慢康復，而家OK喇，可以出動喇！好多謝大家一嚟就問候我，同埋掛住我，好多嘅祝福，Thank you!Yeah!」 大姐明雙手合十感謝大家的關心，又雙手舉V，難掩興奮！

大姐明拍片報平安。（影片截圖）

精神奕奕。（影片截圖）

面色紅潤。（影片截圖）

神采飛揚。（影片截圖）

開心舉V。（影片截圖）

林建明曾患抑鬱腦血管瘤飽受困擾

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後，順利簽約麗的電視入行，之後又先後在TVB及亞視工作，當中由她主持的節目《今日睇真D》相當受歡迎！不過大姐明在2001年拍節目時發生意外，被佈景板擊中頭部，但由於事前已接下了另一單主持工作，所以她稍作休息過後就復工，受傷後的她情緒大受影響，更患上抑鬱焦慮症，她曾透露當時會思考和擔心很多事，甚至害怕拍攝節目，最後要約見心理學家，經過治療後才漸漸康復。其後大姐明成立「心晴行動慈善基金」，希望幫助更多患有情緒病的同路人，2015年大姐明因腦部有多個血管瘤而接受微創手術，並決定退任基金會主席。

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後入行。（Facebook@林建明）

大姐明林建明近年減產。（Facebook@林建明）

同為十月之星！（Facebook@林建明）

周遊列國享受人生。（Facebook@林建明）

聚會。（Facebook@林建明）

林建明去年患感冒醫治大半年 今年3月失足跌傷雙膝

去年10月大姐明自爆病了兩個多月，需接受中西醫治療及調理，康復不久，今年3月她於尖沙咀街頭失足跌傷雙膝，但傷勢一直反覆，直至5月仍未完全痊癒，期間她一直深居簡出。本月12日大姐明突然曬出一張臥病在床的AI生成圖片，並寫道：「Dear all：東主有病，一切事務留待下星期才跟進，見諒！VL」，但就未有透露具體病情。不過如今大姐明已回復昔日神采飛揚，狀態大勇！

林建明去年患感冒，斷斷續續中西合璧醫了大半年。（Facebook@林建明）

去年10月大姐明自爆病了兩個多月。（Facebook@林建明）

打羽毛球強身健體！（Facebook@林建明）