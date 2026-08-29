劉嘉玲攜建築師姪仔赴百億豪門酒會　賀已故賭王傅老榕之孫傅厚民

現年60歲的影后劉嘉玲一向人緣甚廣，活躍於社交名流圈的她，與不少名人交情要好。日前劉嘉玲出席酒會，為慶祝已故賭王傅老榕之孫傅厚民的設計事務所成立25周年，她在社交平台曬出一系列靚相，並寫道：「Celebrating 25 years of brilliance. ✨ 🎉恭喜 André！為你的成就感到無比驕傲。You are truly the pride of Hong Kong! 」

劉嘉玲出席酒會，為慶祝已故賭王傅老榕之孫傅厚民的設計事務所成立25周年。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲帶學霸姪仔劉兆恩赴宴。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲帶學霸姪仔劉兆恩赴宴 盛讚已故賭王傅老榕之孫傅厚民

為慶祝André Fu Studio成立25周年，近日展開了一連串活動，日前就舉行了一場雞尾酒會，傅厚民的家⼈、多年好友及合作夥伴均親臨祝賀，而傅厚民與Assouline合作推出的新書《A Designer’s Vision》亦正式全球發行。除了劉嘉玲與學霸姪仔劉兆恩之外，已故「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士的女兒鄧愛嘉亦有出席。

已故「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士的女兒鄧愛嘉亦有出席。（IG@carinalau1208）

多年好友。（IG@carinalau1208）

西裝骨骨。（IG@carinalau1208）

感情好。（IG@carinalau1208）

出席酒會。（IG@carinalau1208）

出席酒會。（IG@carinalau1208）

劉兆恩（Jeff）剛考獲註冊建築師。（IG@carinalau1208）

傅厚民與Assouline合作推出的新書《A Designer’s Vision》亦正式全球發行。（IG@andrefustudio）

傅厚民出身百億名門作風低調 劍橋大學建築系畢業享譽國際

傅厚民早在14歲就到英國留學，擁有劍橋大學建築系碩士學位，師從英國建築大師John Pawson，2000年創立設計工作室AFSO，是亞洲著名室內設計師兼建筑師，主要專注於高端餐廳、酒吧和酒店的室內設計，多次被權威旅遊和設計雜誌評選為最具潛力的亞洲設計師之一，在國際設計界甚具影響力。傅厚民代表作品遍及世界各地，包括香港奕居酒店（Upper House Hotel）、香港瑞吉酒店（The St. Regis HK）、京都三井酒店（Hotel Mitsui Kyoto）、台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）、曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）、倫敦The Emory等等，以將東方美學與現代設計融合的獨特風格聞名。

香港奕居酒店（Upper House Hotel）（IG@andrefustudio）

香港瑞吉酒店（The St. Regis HK）（IG@andrefustudio）

京都三井酒店（Hotel Mitsui Kyoto）（IG@andrefustudio）

台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）（IG@andrefustudio）

大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）（IG@andrefustudio）

倫敦The Emory（IG@andrefustudio）

雖然傅厚民出身名門，有傳其家族資產近百億港幣，但他從不靠顯赫的家族背景，而是從默默無聞開始在設計界打拼，亦甚少提及自己的家庭，作風低調的他多年來身邊未見有女伴，至今未婚，但仍憑着溫文爾雅的外形令人留下深刻印象，被視為城中鑽石級筍盤！

獲獎無數。（IG@andrefustudio）

獲獎無數。（IG@andrefustudio）