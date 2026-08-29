陳浚霆上月尼泊爾行山避過泥石流災難　遇大風雨民宿停電猶有餘悸

現年37歲的陳浚霆，除了憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》「龍璟風（風少）」一角成功入屋外，現實中更是一名不折不扣的「超級富二代」。作為跨國企業思科（Cisco）高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒的公子，繼母為資深藝人顧紀筠，家住山頂豪宅，背景絕對「屈機」。不過，這位富家公子最近卻似乎黑氣纏身，接連在法國及尼泊爾的行山旅程中遇上驚險事，猶如死裏逃生！

陳浚霆係「超級富二代」。(ig@chandrew117)

《愛回家》風少深入民心。(ig@chandrew117)

風少同素素呢對CP最後都係有情人終成眷屬。(ig@chandrew117)

聽滕麗名推介赴尼泊爾

尼泊爾周三（26日）發生嚴重泥石流災難，死傷及失蹤人數眾多，情況極度嚴峻。恰巧早前陳浚霆亦與朋友到了當地行山，他昨日（28日）在社交平台分享了數張在尼泊爾拍攝的照片，並向遇難者送上祝福：「Nepal 🇳🇵🙏🏻🕯️ 」。

陳浚霆接受《香港01》訪問時亦感慨：「我諗我真係大難不死。。。」他透露自己今年的座右銘是「More Hike, Less Shopping」，希望多感受大自然，在《愛回家》同劇演員滕麗名的極力推介下，才決定挑戰尼泊爾的山峰。雖然幸運地避過了泥石流，但如今看到當地純樸的風景與居民受災，令他深感痛心。

向遇難者送上祝福：「Nepal 🇳🇵🙏🏻🕯️ 」。(ig@chandrew117)

遇橫風橫雨兼停電

陳浚霆坦言行山過程相當驚險，當一行人到達自定的高點時，天氣突然轉壞，他猶有餘悸地憶述：「當時不斷橫風橫雨，行雷閃電，民宿又停電。其實，當地愈高地方愈凍，當時橫風橫雨又停電，好凍、好凍、好凍！」

陳浚霆上月到過尼泊爾行山。(ig@chandrew117)

路程都好崎嶇。(ig@chandrew117)

法國惹怪蟲喪咬 全身生疹腫到落喉嚨

其實在尼泊爾之旅前，陳浚霆的法國之行同樣多災多難。8月初，他突然在社交平台分享了一張身在醫院「吊鹽水」的照片，嚇壞一眾粉絲。他事後解釋，在法國行山後不幸被不知名昆蟲咬傷，引發了極其嚴重的過敏反應。

據悉，他的紅疹起初只在手掌出現，隨後迅速蔓延至手臂、臉部甚至全身，最後更延伸至喉嚨引致舌頭紅腫，連基本的飲食及說話都出現困難。他在當地急症室苦候半天仍未見好轉，一回到香港便立即求醫，更被醫生下令馬上住院留醫。雖然整個法國旅程都在病榻中度過，更因而缺席劇集宣傳，但樂觀的他仍不忘發揮幽默本色安慰粉絲：「我的平安歸來就是你的手信哈哈哈哈哈。」

陳浚霆在法國行山疑被蟲咬，雙手長滿紅疹延伸到喉嚨。(ig@chandrew117)

陳浚霆法國回後立即住院留醫。(ig@chandrew117)