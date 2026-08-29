混血名模Rosemary峇里度假火辣解放　半裸攬兩子上鏡惹熱議

曾是香港頂尖名模的Rosemary，自2015年下嫁印籍富商Jason並誕下兩子Hendrix和Sasha Geo後，便淡出幕前，一家四口移居峇里，過著相夫教子、教授瑜伽的平靜生活。雖然鮮有公開露面，但她仍不時在社交平台分享近況。昨日（28日）她上載了一輯在海邊度假的溫馨家庭照，其中一張她大膽以「半裸」姿態與兩名兒子在池邊合照，瞬間成為網民熱話！

Rosemary，自2015年下嫁印籍富商Jason並誕下兩子Hendrix和Sasha Geo。（ig@rosemary_vdb）

Rosemary素顏半裸上陣 盡顯率性不羈

從照片可見，已為人母的Rosemary依然保持著前衛作風。她大方素顏出鏡，雖然臉上留有些許歲月痕跡，但深邃的五官依舊迷人。最令人震驚的是，她竟以無上裝的姿態，愜意地坐在泳池邊攬著兩名同樣赤裸上身的寶貝仔合照。雖然巧妙地用手臂和兒子的身軀遮擋重要部位，但這份率性不羈的「鬼妹仔」性格，依然令不少網民大感驚訝。

除了這張大膽的親子照，Rosemary亦分享了多張大騷火辣身材的泳衣照。常年定居峇里的她，曬得一身均勻的健康小麥色肌膚。無論是外披民族風絲巾展現若隱若現的豐滿上圍，還是穿上兩截式泳衣大晒緊實腹肌與逆天長腿，都散發出狂野又性感的魅力，名模風範絲毫不減當年。

騷長腿。（ig@rosemary_vdb）

Rosemary半裸攬兩子合照。（ig@rosemary_vdb）

生活寫意。（ig@rosemary_vdb）

兩大名模罕有同框 46歲樂基兒狀態大勇

這次的峇里之旅，更帶來了另一個驚喜！原來另一位神級超模、黎明前妻樂基兒（Gaile）亦與Rosemary一家同在當地度假。兩位昔日的名模好友難得在異地重逢，當然要合照留念。44歲的Rosemary與46歲的樂基兒並肩站在衝浪板前，齊齊大晒火辣身材。穿上連身泳衣的樂基兒，身材保養得極好，絲毫不見贅肉，一雙修長美腿更是吸睛，狀態大勇完全不輸年輕時期。兩大神級超模罕有同框，畫面相當養眼，勾起不少人的集體回憶！