鍾嘉欣演唱會突敬禮跳「何東舞」　舞姿被嘲騎呢又突兀

近年於大灣區舉行巡迴演唱會的鍾嘉欣（Linda），近日因一條現場演出片段掀起全網瘋傳與熱議。事緣她在演唱其經典代表作《一人晚餐》前，先是以溫柔語調向台下觀眾倒數「1、2、3」帶動氣氛，全場歌迷亦隨即熱情大合唱「就算一人晚餐」。然而隨着音樂前奏響起，歌曲風格卻意外轉變為王馨平的同名作品，而鍾嘉欣在台上更展現出一套極為奇特的舞步。



鍾嘉欣（Linda）近日在大灣區舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣（Linda）近日在大灣區舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

代表作《一人晚餐》奇特舞步被指似家燕媽媽

近日於社交平台Threads瘋傳一段鍾嘉欣在演唱會上獻唱代表作《一人晚餐》的精彩片段。影片中可見，她先是溫柔無比地帶領觀眾進行「1、2、3」倒數，隨後興奮地將咪高峰遞向台下，全場歌迷即時齊聲合唱「就算一人晚餐」作熱烈回應。然而當音樂前奏響起時，整首歌的曲風突然轉變為王馨平的經典歌曲《一人晚餐》。

鍾嘉欣倒數引導歌迷合唱《一人晚餐》。（Threads）

鍾嘉欣倒數引導歌迷合唱《一人晚餐》。（Threads）

在演出過程中，鍾嘉欣宛如現場指揮官般，一邊用力揼地拍打節奏，一邊將咪高峰遞向觀眾席。興之所至之際，她甚至即場作出「Thank you sir」敬禮（Salute）動作，場面相當突兀。鍾嘉欣更在台上大展相當怪異又奇特的舞姿，舞蹈動作被指宛如當年瘋魔一時的「何東舞」。

鍾嘉欣「Thank you sir」上身向現場粉絲做出敬禮（Salute）手勢。（Threads）

鍾嘉欣還向粉絲做比心姿勢。（Threads）

這段表演影片曝光後，隨即引來鋪天蓋地的網民討論。有網民指其招牌心形笑容與動作極具家燕媽媽（薛家燕）的影子，甚至有人指其服飾、聲音及舉止與楊思琦頗為相似。除了舞姿遭指「老土」外，鍾嘉欣當天在華麗長裙內額外穿上一條顯眼的肉色內搭褲，亦被網民批評過於保守且顯得老氣，不少忠實粉絲更無奈直言：「究竟點解要 Dem Beat 同加 Salute？明明當年佢喺九展第一個演唱會好地地……」

鍾嘉欣獻唱《一人晚餐》 時的奇特舞步被網民嘲似何東舞。（Threads）

網民稱鍾嘉欣舞姿好似家燕媽媽。（Threads）

祝福歌迷「越忙越好」惹怒打工仔

事實上，這並非鍾嘉欣近期首度陷入網絡負評風波。早前她在另一場大灣區演唱會上，曾感性地向全場觀眾贈送一個「忙」字，並發表了一段充滿「心靈雞湯」風格的詮釋。她於台上向大家解釋，認為「忙」代表着擁有一份生命力與活着的證明，不僅能讓人保持朝氣，亦能讓人學會更好地照顧自己。她隨後更送上祝福，希望大眾能在生活中好好享受這個過程，笑言「心態先係最緊要，祝大家越忙越好！」

鍾嘉欣在另一場大灣區演唱會上向觀眾贈送一個「忙」字。（影片截圖）

豈料這番本意良善的言論，卻意外踩中廣大打工仔的雷區，慘被網民痛批「離地」且完全不理解普通人為了生活辛苦奔波的辛酸，更有留言直斥這根本是一場「詛咒」，坦言「睇到呢個想報警」、「難聽過粗口呀」。面對各界的強烈反彈，鍾嘉欣事後連忙解釋：「如果我們有得忙是一件福氣事，我只是祝福的意思，大家可以笑一下便算。」

大批網民批評鍾嘉欣「離地」。（Threads）

網民諷刺其言論「難聽過粗口」。（Threads）

定居加拿大相夫教子 2024年全面復出開綠燈

鍾嘉欣於2015年與脊醫老公Jeremy喜結連理，婚後先後育有三名子女。為了專心照顧家庭，她過去多年一直定居加拿大過着相夫教子的生活，大幅減少幕前工作。直到2024年，鍾嘉欣正式宣佈全面復出演藝圈，並表明對各類對外工作均抱持「全面開綠燈」的開放態度，希望能多接拍廣告、商業演出及舉辦演唱會，重新積極投入演藝事業。