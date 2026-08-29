港姐2026｜3號李澄晴奪得友誼小姐　6號盧蔚晴試戴后冠：好適合我

《2026香港小姐競選決賽》明晚（30/8）舉行，今日（29/8）率先公布由12位佳麗互投的友誼小姐，3號李澄晴脫穎而出。同時並進行泳裝綵排及試戴價值500萬的后冠。6號盧蔚晴獲選中可初嚐后冠滋味，並由2025港姐冠軍陳詠詩負責戴上。盧蔚晴笑言似戴一層樓上頭。

港姐今日進行泳裝綵排及試戴價值500萬的后冠。（盧振輝 攝）

港姐今日進行泳裝綵排及試戴價值500萬的后冠。（盧振輝 攝）

3號李澄晴奪得友誼小姐

問到3號李澄晴自己得獎原因，她表示可能是雙魚座關係，鍾意幫人。6號盧蔚晴就大讚對方是眾佳麗的「糧倉」。「因為佢怕大家肚餓，經常都帶一袋小食喺身，我最鍾意食芝士餅乾，其他仲有栗子等等。」李澄晴：「因為我鍾意食嘢，又怕大家要節食冇食嘢，所以都帶定一袋等大家補充體力。」對於有指摘下友誼小姐後多數三甲不入，李澄晴表示不介意，做好自己就可以。

問到3號李澄晴自己得「友誼小姐」原因，她表示可能是雙魚座關係，鍾意幫人。（盧振輝 攝）

6號盧蔚晴試戴500萬后冠

6號盧蔚晴在試戴后冠時，戴歪咗，要髮型師上台重新整理，盧蔚晴覺得只是小插曲，無損可以戴價值500萬后冠的興奮心情。「我都係第一次見，好閃好靚，好似戴咗成層樓、成份首期上頭，好開心，我唔覺得重，可以戴足10日24小時。」髮型師上來整理前，是否不太穩想跌？「冇呀，好穩陣，可能真係好適合我呀！今日體驗咗，希望聽日真係可以戴啦！」

6號盧蔚晴在試戴價值500萬后冠時，難掩興奮心情。（盧振輝 攝）

6號盧蔚晴在試戴價值500萬后冠時，難掩興奮心情。（盧振輝 攝）

6號盧蔚晴試戴完后冠，笑言：「好適合我呀，希望聽晚真係可以戴。」（盧振輝 攝）