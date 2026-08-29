港姐2026｜2號李澤欣被指「翻版李嘉欣」: 一世都唔會感應到

《2026香港小姐競選決賽》明晚（30/8）舉行，今日（29/8）率先公布由12位佳麗互投我友誼小姐及公開綵排泳衣環節。其中三位坊間公認的大熱人選，2號李澤欣、8號鄧匡閔、12號湯家琳，對於剛才綵排泳裝環節，都表示滿意。

（盧振輝 攝）

綵排至凌晨2點 8號鄧匡閔患感冒

大家滿意綵排表現，因為昨晚已綵排到凌晨2點，今早8點半再返到，準備非常充足。但亦由於連日休息不足，8號鄧匡閔表示身體作病：「始終休息不足，抵抗力差，感染流行性感冒，有喉嚨痛及發燒。」幸好決賽不用表演唱歌。

12號湯家琳都表示準備充足，現階段最緊要是放鬆心情，決賽當晚當綵排就可以。「要平常心，咁樣表現係最好。」

12號湯家琳都表示準備充足，現階段最緊要是放鬆心情，決賽當晚當綵排就可以。（盧振輝 攝）

12號湯家琳自言是喜歡表達自己，好鍾意同大家傾偈，「希望日後有更多機會同大家見面。」（盧振輝 攝）

8號鄧匡閔覺得自己是反差感好大，外表高瘦，不太平易近人，但實情是好開朗活潑。（盧振輝 攝）

由於連日休息不足，8號鄧匡閔表示身體作病：「始終休息不足，抵抗力差，感染流行性感冒，有喉嚨痛及發燒。」（盧振輝 攝）

2號李澤欣被指「翻版李嘉欣」

2號大熱李澤欣，有「翻版李嘉欣」之稱，問到自己點睇這稱號，她笑言：「又畀陷阱題我，好大頂高帽，話我似師姐李嘉欣當然是榮譽，但我一世都唔會感應到。」參選前可有朋友都指自己似對方？「好多人都話我似唔同明星，咁靚女大家都相似嘅，我哋12個女仔都好靚，好似李嘉欣咁靚。」

至於這稱號可有帶來壓力？「唔會呀，因為我都知自己唔似嘉欣師姐咁女神，佢係一個榜樣，希望做得愈來愈好，大家會記得李澤欣。」她亦指自己好有觀眾緣，是個好有親切感的女仔，「大家仲想喺電視見到我就記得投我一票。」