陸浩明求婚一刻忘記感人誓詞　緊張過做港姐司儀：似女人生仔咁

47歲無綫節目主持陸浩明（6號），昨日（28日）在社交平台公告，早前求婚成功，會跟拍拖14年的模特兒女友陳詩欣拉埋天窗。今日（29日）6號見傳媒，大談求婚時非常緊張，預備好的台詞都完全忘記。暫時準備下年在香港擺酒。

6號做司儀。（盧振輝 攝）

陸浩明大談求婚時非常緊張，預備好的台詞都完全忘記。（盧振輝 攝）

求婚大計計劃一年

原來求婚大計是幾星期前進行，自己都計劃了一整年，早已決定在外地旅行時進行，剛好今次選擇去馬爾代夫，非常浪漫。問到女友可有事前已洞悉異樣？「佢話完全唔知，咁我掩飾得好好。」但6號就自爆求婚時非常緊張？比主持任何大騷都要緊張。「做港姐司儀都緊張，但只要準備好就會定落嚟，但唔知點解求婚係特別緊張，由一個月前出機票已經諗，成個旅程要點安排，前一晚直情瞓唔著。」

要6號形容那份緊張，媲美做那個大騷？「真係比唔到，我諗好似女人生仔咁緊張。」（IG/@lukhoo）

恭喜！（IG/@lukhoo）

求婚極緊張似女人生仔

要6號形容那份緊張，媲美做那個大騷？「真係比唔到，我諗好似女人生仔咁緊張。之前準備好求婚一刻講咩，寫埋出嚟，但冇用呀，去到拎戒指跪低一刻，佢已經不停係咁笑，個腦已經空白，嗰刻我淨係講到嚟緊會照顧你一生一世，願唔願意嫁畀我？即係講到最重要嗰句。」直至當女友一講：「I do」6號整個人才鬆下來。至於本身準備好的內容，只有在婚禮上再分享。

隨後，6號便開始籌備正式婚禮的形式及揀日子，暫未定會否旅行結婚，但相信都會在香港擺酒。「我打算下年冬天舉行，因為我哋兩個都怕熱。今晚綵排又會向馬國明、蕭正楠佢哋取經。」至於會否有生BB打算？「呢個要睇上天安排，我哋都鍾意小朋友，唔抗拒嘅。」