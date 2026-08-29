港姐2026｜陳詠詩將卸任感不捨　李尹嫣愛做司儀：做Live好亢奮

《2026香港小姐競選決賽》明晚（30/8）舉行，今日（29/8）率先公布由12位互選的友誼小姐，由3號李澄晴勝出，並由2025友誼小姐李尹嫣負責頒發，而上屆冠軍陳詠詩就為佳麗試戴后冠。

冠軍陳詠詩表示過去一年有很多經歷，好值得開心。（盧振輝 攝）

冠軍陳詠詩表示過去一年有很多經歷，好值得開心。（盧振輝 攝）

冠軍陳詠詩卸任在職心情興奮

兩位卸任在即，心情都有不捨，但冠軍陳詠詩表示都有點興奮心情，因為過去一年有很多經歷，好值得開心。而李尹嫣在頒發友誼小姐時，都勾起當年得獎的開心時刻。

在過去一年，兩位都有不少工作機會，冠軍陳詠詩就接觸到不少慈善機構，見識到當中的運作。完成一年的職責後，亦準備好接受新挑戰，會想向司儀定演員發展？「兩樣都想試，睇下邊樣機會嚟先，我做司儀可能有啲拘謹，但我又鍾意表演，所以都想拍劇。」

李尹嫣過去一年已做過不少主持工作，發掘到自己抗壓能力原來好強。（盧振輝 攝）

李尹嫣過去一年已做過不少主持工作，發掘到自己抗壓能力原來好強。（盧振輝 攝）

李尹嫣抗壓力強愛上做司儀

至於李尹嫣，過去一年已做過不少主持工作，發掘到自己抗壓能力原來好強：「過去主持過《J Music》，又試過在紅館做司儀，有不少Live Show，我鍾意做Live，因為覺得難度高，要求有應變能力，但就好享受。可能因為咁多人望住，一定唔可以衰，要做到最好，心情特別亢奮。」她就試過做到凌晨1點收工，要7點先瞓得著，心情保持興奮。

冠軍陳詠詩表示過去一年有很多經歷，好值得開心。（盧振輝 攝）

冠軍陳詠詩表示過去一年有很多經歷，好值得開心。（盧振輝 攝）