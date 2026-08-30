COURT｜林愷鈴強悍一面非純演技　同學受最多︰年少輕狂會直接啲

演員林愷鈴（Ashley）昨晚（29/8）在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》上，獲得最耀眼全方位女藝人，問到自己最耀眼的地方，Ashley表示每個藝人都有自己閃亮的地方，自己不覺得自己特別耀明，可能跟本身的能量較細有關，但亦深信自己都有吸引的地方。

演員林愷鈴（Ashley）在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》上，獲得最耀眼全方位女藝人。（盧振輝 攝）

數月前播出的ViuTV劇集《COURT！》，林愷鈴飾演一位好聰明，又帶強悍的律師，是演出上一次突破，令觀眾眼前一亮。「我自己都好鍾意這個角色，好似發掘到自己另一面出來，自己都發覺拍完《COURT！》及《地獄大狀》兩套劇後，都有少少轉變，有另一個面孔出來，好爽。所以每次遇到好的作品及角色，都充滿感恩及幸運。」

ViuTV劇集《COURT！》，林愷鈴飾演一位好聰明，又帶強悍的律師，是演出上一次突破，令觀眾眼前一亮。（《COURT！》劇照）

正當大家要大讚Ashley那份強悍演得出色時，她就表示這其實是自己性格的一部分。「可能在觀眾面前我會柔弱一點，不過發現我強悍一面最多的，可能是我的大學同學，一做Project就會有份執著，當年的我年少輕狂，說話會直接一點。現在都有輕狂一面，但會以平常心面對得失、讚賞和批評。」劇集受歡迎，Ashley亦有向公司要求開續集，「不單自己覺得吸引，好多觀眾睇完都好喜歡及熱烈討論，甚至有人寫長論文，好難得。」