吳家樂想集齊「五美」欠一人　鄧兆尊不驚訝景甜事件︰行內公認

昨晚（29/8）舉行的《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》，吳家樂與鄧兆尊憑網台節目，奪得「最耀眼網絡主持」獎項。兩位受訪時不斷自薦，向HoyTV及ViuTV表示自己可以拍處境劇，又可以打Pickleball，要多多合作。

吳家樂與鄧兆尊憑網台節目，奪得「最耀眼網絡主持」獎項。（盧振輝 攝）

兩位主持的節目以爆料見稱，問到可會怕焫到不少火頭？吳家樂︰「好多人都想我哋毒舌一點，但都要保障朋友，節目叫《娛樂好好玩》，都希望保持初心，聽得輕輕鬆鬆，嬉笑怒罵。我哋都唔想成日爆料，入行都30年，識咁多人，出到街面阻阻就唔係咁好。」

保持初心 嬉笑怒罵

鄧兆尊就堅持節目內，有嗰樣講嗰樣，不會為流量作嘢。不過都有試過有朋友睇完致電投訴。吳家樂︰「有行內人聽完人哋講，打嚟話我做咩咁樣講呀？我會反問︰『你一定冇睇晒我哋個節目，你只係聽咗人哋講就打電話嚟，不如你話畀我知邊一集邊一段話番我知，證明我有錯，因為坊間好多標題黨，用標黨去發酵。」不過楊思琦就曾暗示其節目內容有失實地方。鄧兆尊︰「事件已經發酵咗好多十年，拎番出嚟講時總會有少少出入，唔出奇，我哋會盡量保護大家，無論啱定唔啱，都唔會講得太過份，情願對方自己出來解釋。」

景甜被指要收5,000萬美元才肯取卵。（微博@景甜）

鄧兆尊覺得「景甜事件」沒甚麼大不了︰「呢啲都係行內公認知道嘅事，只係你哋今年先知咁解，因為有個有錢佬出嚟講。」（盧振輝 攝）

「景甜事件」冇大不了 鄧兆尊︰行內公認知道嘅事

就住近日發生的「景甜事件」，可有刺激到鄧兆尊，聯想到香港娛圈都有類似事情發生過？鄧兆尊︰「冇咩值得爆，呢啲都係行內公認知道嘅事，只係你哋今年先知咁解，因為有個有錢佬出嚟講，所以我哋都唔會提。」至於講到要修甲才可以摸胸，兆尊覺得只是價錢問題︰「可能佢再畀高啲價錢就唔使剪呢？」

吳家樂一直集齊TVB於95年力捧的「五虎」及「五美」重聚。（盧振輝 攝）

「五虎」愷威最難約 「五美」獨欠彭子晴

上星期，吳家樂前往欣賞古天樂演唱會，讓TVB於95年力捧的「五虎」及「五美」，短暫重聚，原來吳家樂一直都想集齊十位聚一聚。吳家樂︰「想趁劉愷威在香港聚一次，佢最難約，本來佢都去睇古生演唱會，但臨時有事去唔到。五虎都有機會齊人，五美就難，我哋一直搵唔到彭子晴，因為佢離開呢行都十年，真係搵唔到，曹眾都至少知佢喺香港。」當年的「五虎」分別是古天樂、古巨基、劉愷威、吳家樂和何遠恆，而「五美」就有傅明憲、曹眾、彭子晴、姚瑩瑩及陳彥行。