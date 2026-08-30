中聲4｜車婉婉賽前有預感多甩漏　《三代同糖》棄AI︰重拍好多場

車婉婉於去年憑主持《中年好聲音》，在《萬千星輝賀台慶2025》中奪得「最佳女主持」獎，得獎時非常激動。昨日（29/8）她再下一城，在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中，贏得「最耀眼主持」獎。對於在主持工作上再獲認同，車婉婉都深表興奮，但談到今屆決賽，坦言比較多甩漏，同時亦是自己咁多年來，最攰的一年。

車婉婉憑主持《中年好聲音》，在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中，贏得「最耀眼主持」獎。（盧振輝 攝）

車婉婉憑主持《中年好聲音》，在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中，贏得「最耀眼主持」獎。（盧振輝 攝）

回想第一日做《中年好聲音》主持，婉婉冇諗過會憑此獲得大家認同及愛戴。「我仲好記得第一日行上《中年好聲音》舞台做主持個畫面，仲問緊自己點樣做呀？有種好Green的感覺。而去到第四屆決賽，四年以來第一次有強烈不安感，覺得有啲嘢會發生，好驚自己會發台瘟，於是連續兩日都特別早到會場，去細看所有流程，唔關自己事的都睇一次，去裝備自己，果然今年係發生最多不同狀況的一年。」

車婉婉在《萬千星輝賀台慶2025》中奪得「最佳女主持」。（視頻截圖）

車婉婉對於今屆《中年好聲音》決賽的甩漏，坦言事前已有預感，並加倍做準備去應付突發事件。（盧振輝 攝）

最攰的一年︰「慶功時差點瞓著」

最具爭議是參賽者尤淑情，在未戴好耳機下即播音樂演繹作品。「在我範疇，我要立即處理這件事，我都冇諗過會有這件發生，過去幾年都冇咁多。加上有超時情況，我做主持要去控制好時間，所以曾志偉事後都有講番整個表演上的問題，因為佢有豐富經驗，一眼關七見到晒問題所在，知道邊度可以做好啲。」車婉婉亦坦言今年是最攰的一年︰「通常去慶功好開心，但當晚食宵夜時差點瞓著，因為用咗好多能量去做今次主持。平時完騷後會寫一篇文去回顧自己，今屆去到今日都未寫，我需要時間沉澱下。」

尤淑情上到台要開口唱歌，才發現未戴上耳機，情急下更說出來︰「Sorry 我冇戴到嗰個ear mon。」最後遲了入歌。（TVB直播截圖）

對於《愛‧回家之三代同糖》中，AI製作效果未如理想，車婉婉知道劇組已立即回應，並重拍多場戲份。（盧振輝 攝）

新單元大膽運用AI元素，極具突破性。（《愛回家之三代同糖》截圖）

《三代同糖》棄用AI 「好快去回應觀眾意見」

談到處境劇《愛‧回家之三代同糖》，當中利用AI的畫面被網民質疑效果欠佳，車婉婉解釋第一日返公司開會，已講明今次要作新嘗試，起用新人，用新科技，希望同時代接軌。「其實用AI拍，過程仲麻煩過拍實景，好多功夫要處理，好多人要配合，但見到觀眾的意見，製作團隊都立即有反應，我哋都立即重拍好多場戲，例如咖啡室已變回實景。對於觀眾的意見，我哋好快去回應同接受，希望再做好啲。」