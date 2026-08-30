香港小姐2026決賽｜12強名單入圍佳麗IG／泳裝／背景資料／學歷

《2026年香港小姐競選》今晚是決實日，即睇12位入圍佳麗背景資料／學歷／IG私生活。



香港小姐202612強名單入圍佳麗IG（ig截圖）

香港小姐2026｜12位入圍佳麗名單

香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice(26歲)

26歲的袁絲珩畢業於香港浸會大學，持有傳理學學士學位，目前是一名主題樂園演員。袁絲珩被指激似2019年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐王菲。同時，以前有過Catwalk經驗，因此在Catwalk訓練中較沒緊張。

IG:berniceysh_

學歷：香港浸會大學傳理系學士學位

身高：163cm

職業：主題樂園演員

興趣：跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性

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香港小姐2026｜2號李澤欣Scarlett (24歲)

被視為本屆奪冠大熱門的2號佳麗李澤欣（Scarlett），現年24歲，身高1.63米。她不僅擁有香港中文大學碩士的高學歷，參選前更任職可持續報告顧問，是內外兼備的「學霸佳麗」。Scarlett憑藉神似韓國人氣女團IVE成員Leeseo（李瑞）的精緻五官與甜美外型，一亮相便俘虜無數網民。除了正職之外，李澤欣亦曾拍攝過廣告和MV。

IG：scarlettli_official

學歷：香港中文大學碩士畢業

身高：163cm

職業：ESG報告顧問

興趣：跳舞 (Jazz Funk )

李澤欣中大碩士背景曝光 五官撞樣IVE成員Leeseo

3號李澄晴Chorie（IG@chorie.lt）

香港小姐2026｜3號李澄晴Chorie(25歲)

IG：chorie.lt

學歷：香港理工大學供應鏈管理碩士

身高：165 cm

職業：學生

興趣：流行舞/鋼琴

3號李澄晴奪得友誼小姐，李澄晴：「因為我鍾意食嘢，又怕大家要節食冇食嘢，所以都帶定一袋等大家補充體力。」對於有指摘下友誼小姐後多數三甲不入，李澄晴表示不介意，做好自己就可以。李澄晴被問到會否擔心身邊朋友流出自己的「夜蒲黑材料」或素顏照時，Chorie表現得相當淡定。

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香港小姐2026｜4號譚雅文Tiffany(25歲)

Tiffany對自己狀態非常滿意：「我不論任何時候對自己個狀態都好滿意㗎！」被問到平時是否對身材管理極為嚴格，她笑言自己是個「運動狂人」：「其實係因為我有少少運動狂人啦，每次做完運動之後，都有分別有啲肌肉線條，所以做運動真係好開心、好減壓！」

IG：tiffanytan_official

學歷：紐約大學碩士

身高：173 cm

職業：學生

興趣：唱歌/演戲/演講

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香港小姐2026｜5號魏欣Etherine(25歲)

翻查魏欣的社交平台資料，她的背景相當驚人。她畢業於英國頂尖學府愛丁堡大學，更是「工程學士及碩士」畢業，是不折不扣的理科女學霸。畢業後，有傳她並未投身工程界，而是加入了保險界並正在接受相關培訓。雖然是高材生，但她的社交平台上從不吝嗇分享大尺度性感低胸、露腰裝的火辣照片，對自己的完美體態信心十足。

IG：etherine.wei

學歷：英國愛丁堡大學

身高：170.5 cm

職業：財富管理經理

興趣：鋼琴/跳舞/五種語言/打高爾夫/喜歡小動物

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香港小姐2026｜6號盧蔚晴Jasmine(20歲)

年僅20歲的盧蔚晴現正攻讀悉尼大學法律系，絕對是美貌與智慧並重。私下的她性格直率大膽，先前隨大隊出發拍攝時曾大方發表「剃毛」宣言，才藝表演化身DJ邊捽碟邊畫「水墨蝦」展現超強反差萌。日前更公開性感戰衣大騷硬核馬甲線，盡顯自信一面，成功圈粉無數。

IG：jasmineloofficial

學歷：悉尼大學法律系

身高：166 cm

職業：學生

興趣：畫畫

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香港小姐2026｜7號楊媛媛Vera(26歲)

現年26歲的7號楊媛媛（Vera），是一名銀行從業員，畢業於清華大學經濟學專業，同時亦取得香港中文大學的管理學碩士學位，實力不容小覷。她認為自己最大優勢是擁有跨文化融合，因為她曾於內地讀過四年的大學本科，並在香港從事了四年金融工作，所以非常熟悉中、港兩地的文化。

IG：verayang26

學歷：中文大學的管理學碩士學位

身高：172 cm

職業：銀行產品經理

興趣：舞台藝術/看展覽/書法/瑜伽/主持

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香港小姐2026｜8號鄧匡閔Ada(24歲)

談到維持完美身段的秘訣，鄧匡閔透露自己自返港後便大落苦功，飲食極其清淡，幾乎完全戒絕調味品：「咁再加上就係運動啦，同埋健康嘅作息。（做咩運動？）就係去做GYM，有個PT教嘅。（咁你身材已經係比較出眾，咁咪身材上而家再補埋個缺點，會唔會自信更加犀利？）咁就唔會嘅，因為我覺得我仲有進步嘅空間啦。」雖然已被讚身材出眾，但她仍未滿足，直言因不良坐姿導致腰部仍有贅肉，需要時間慢慢調整。而身旁的盧蔚晴則表示自己的肌肉量偏低，未來希望透過重訓增加肌肉，讓線條更加健美。

IG：adatang_hm

學歷：英國京斯頓大學

身高：174 cm

職業：高定品牌版師助理

興趣：繪畫/刺繡/唱歌

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香港小姐2026｜9號周芳姿Gracia(23歲)

周芳姿在接受《香港01》訪問時，顯得相當緊張，甚至身體有些顫抖。她坦言自己平時主要講國語，廣東話「不是很好」，因此感到無比壓力。為了惡補廣東話，她透露目前正跟隨一位老師學習，雖然難，但會努力，同時亦會透過看新聞來提升廣東話水平，及多謝一班佳麗幫她糾正發音。

IG：grac.ia7122

學歷：香港大學碩士

身高：168 cm

職業：學生

興趣：舞蹈/運動/唱歌

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香港小姐2026｜10號陳梓穎Cecilia(24歲)

年底曾參加《多倫多華裔小姐競選》奪得季軍，在多倫多一間金融公司擔任行政助理。陳梓穎接受《香港01》訪問時，直言早前從小組工作人員口中得知已通知所有入圍佳麗，怎料原來是一場美麗的大烏龍：「工作人員一直打我香港電話，但我電話不知怎麼一直打不通。直到昨天他們打我加拿大電話，我才收到通知！」陳梓穎：「每個人都有自己的特長，學歷這方面我比不上她們，但我有選美經驗，可以在這方面幫到她們。」

IG：Cecilia.ttszwing

學歷：專上程度

身高：164 cm

職業：行政助理

興趣：古箏/唱歌

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香港小姐2026｜11號顏懿菲Agnes(27歲)

身為今屆佳麗中的「學霸代表」，現年27歲的顏懿菲主修心理學。她於訪問中分享，自己剛好在今日早上順利完成了博士論文口試，成功Pass取得博士學位。顏懿菲身正不怕影子斜，坦言無懼爆料。有男友背後大力支持，交往一年半感情穩定。

IG：agnes_yanyifei

學歷：香港心理學博士

身高：170.5 cm

職業：學生

興趣：彈鋼琴/芭蕾舞/心理學/唱歌

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香港小姐2026｜12號湯家琳Caris(27歲)

早前泳裝拍攝時，12號湯家琳的腰部有幾粒粒粒。她在訪問中也解釋：「因為我年頭生水痘，仲有啲印喺度，但係而家都用緊藥物治療，會減淡。佢生都有過程，但係痊愈係需要時間。（擔心影響決賽？）呢個有擔心，但我相信會其他方面努力去彌補遺憾。（邊樣擅長？）我諗我會喺口才方面努力。（口才好啲？）我覺得仲有進步空間。（邊一樣？）我認為present嘅時候要慢些少，心理上再淡定啲。」

IG：caristong_official

學歷：香港城市大學MBA

身高：172 cm

職業：學生

興趣：書法/畫畫/閱讀/游泳/打網球