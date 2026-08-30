莊思敏母親設靈佈置華麗莊嚴　發文感激養育之恩承諾照顧弟妹

拿督千金莊思敏（Jacquelin）與莊思明（Lisa）的母親、已故馬來西亞拿督莊寶太太江玉珠（拿汀江玉殊夫人），於本月27日在親友陪伴下安詳離世，享壽82歲。莊思敏母親江玉珠今日（30日）至9月1日（星期二）一連三日舉行悼念儀式。

馬來西亞拿督莊寶全家福。（ig@jacquelinchng）

莊思敏母親設靈佈置華麗莊嚴

莊思敏在IG限時動態分享了母親的悼念儀式，據照片可見，現場佈置華麗，亦設有心型花海，簡潔而莊嚴。而莊思敏的妹妹莊思華，亦在IG留言表示：「媽咪，這幾天好好的送您最後一程。」

莊思敏在IG限時動態分享了母親的悼念儀式，據照片可見，現場佈置華麗，亦設有心型花海，簡潔而莊嚴。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏發文感激養育之恩承諾照顧弟妹

另外，身為長女的莊思敏昨日（29日）在IG分享了母親由舊照整合而成的回憶片段悼念至親，並留言感激母親的養育之恩：「謝謝您帶我來到這個世界，幾十年來不離不棄，總是擔心我被騙、擔心我的安全。您每一次的叮囑，我都會好好記在心裡。好想念和您逛街吃飯的日子，陪您坐在珠寶店裡，看您和老闆有說有笑；還有每次開派對，您開心地又唱又跳的模樣——那些畫面，我一輩子都不會忘記。我們會永遠記住您的笑聲和歌聲。媽咪，請您放心。我們都長大了，會好好吃飯，好好生活。我會照顧好細佬妹，您給我們的愛，足夠我們勇敢走完這一生。願您離苦得樂，往生淨土 🪷 遲啲見。 大女 思敏 敬上」

莊思敏昨日（29日）在IG分享了母親由舊照整合而成的回憶片段悼念至親。（IG/@jacquelinchng）