梅媽離世丨曾指兒子負債纍纍登報脫離關係　梅啟明斥母親鐵石心腸

梅艷芳媽媽覃美金今日（30歲）驚傳逝世消息，享年102歲。今早10時許，銅鑼灣禮頓道62號禮賢大廈一名102歲婆婆，進食時突然暈倒救護員趕到發現婆婆陷入昏迷，隨即將她送往律敦治醫院搶救，惜終告不治。消息指，死者是梅艷芳母親覃美金。

梅艷芳媽媽覃美金。（微博@梅艷芳）

梅啟明曾入稟控《梅艷芳》電影公司侵權

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》於2021年上映時，被梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標，控電影公司侵權。後來一向跟梅啟明共同進退的梅覃美金（梅媽）接受傳媒訪問時竟劃清界線，並指兒子「財迷心竅」，更被他激到高血壓入院。梅媽提到早已決定閂水喉，不再向兒子提供經濟支援，更指再放肆下去更不會畀面，斷絕母子關係。

梅媽於2022年2月14日登報跟兒子梅啟明斷絕關係。（資料圖片）

梅媽登報跟兒子梅啟明斷絕關係

直至2022年2月14日，梅媽正式登報跟兒子梅啟明斷絕關係，聲明指：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」而梅媽接受傳媒訪問時說到，梅啟明欠債累累，是他令自己走投無路要斷絕關係。至於梅啟明亦有受訪，斥母親鐵石心腸，對他作出經濟封鎖，並表示自己的確有欠債，但只是幾萬蚊，更是因為梅媽要見孫兒，梅啟明特意把兒子在馬來西亞帶回來香港，欠債是因為要安排兒子在隔離期間的酒店費用。梅啟明更說自己對梅媽已心死，「佢想點就點喇」。