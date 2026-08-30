梅媽離世｜曾稱能活過百歲　求一次過取梅艷芳7100萬遺產買地買樓

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）今日（30日）傳出離世消息，享年 102 歲。梅媽晚年話題不斷，過去曾多次陷入破產風波，2016年4月，她破產令屆滿後，要求法庭頒令，將梅艷芳餘下約7100萬元遺產，一筆過給她作「買地、買樓」之用。梅媽當時在庭上透露，兩名醫生估計，當時93歲的梅媽，未來的壽命分別有10至15年和超過15年。惟法官擔心，若把錢全給了梅媽，也不夠她使用，屆時用完醫療費，「唔通用買菜錢畀咩？」

梅媽100歲時獲香港政府送贈祝壽賀函。（微博@梅艷芳）

法官認為4100萬夠梅媽用15年

梅媽當日在親友陪同下出庭，未有律師代表。庭上透露，梅艷芳的遺產當時剩下約7500萬元，據悉，梅媽欲一筆過取回7100萬元。法官一開庭便指，梅媽的醫療費應實報實銷，並質疑若一筆過付款予梅媽，將來用完醫療費，「唔通用買菜錢俾咩？」而兩名醫生估計梅媽分別有10-15年及超過15年壽命，扣除每月生活費20萬元、每年醫藥費120萬元，每年使費不足400萬元，預計10年後只是花費4100萬元。

梅媽覃美金曾說兩名醫生指她能活過100歲。（陳雯慧 攝）

梅媽庭上大呼要「買地」、「買樓」

不過，梅媽卻在庭上大呼不接受有關方案，不要施捨，更投訴滙豐拍賣梅艷芳的遺物，「佢哋四圍話唔夠錢使，連阿梅底褲都要賣，要籌錢俾我，等全世界人都知道籌錢俾我。」梅媽又指，所有錢均屬於女兒阿梅，將來無論「踎街」、還是「無錢看私家醫生，到公立醫院」也好，所有的事她都會自己負責，大呼要「買地」、「買樓」，不想經常搬屋，但遭法庭拒絕。