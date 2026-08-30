香港小姐2026即時更新｜梁漢文表演 陳楨怡超長腿郭柏妍勁仙氣
《2026年香港小姐競選》今晚（8月30日）舉行決實，12強佳麗經過數月密集的形象訓練、海外外景拍攝及才藝特訓後，今晚在電視城角逐冠、亞、季軍及「最上鏡小姐」、「友誼小姐」等多個殊榮。
香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice(26歲)
IG:berniceysh_
學歷：香港浸會大學傳理系學士學位
身高：163cm
職業：主題樂園演員
興趣：跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性
香港小姐2026｜袁絲珩盼好成績、鄧匡閔克服笑容僵硬
香港小姐2026｜2號李澤欣Scarlett (24歲)
IG：scarlettli_official
學歷：香港中文大學碩士畢業
身高：163cm
職業：ESG報告顧問
興趣：跳舞 (Jazz Funk )
李澤欣中大碩士背景曝光 五官撞樣IVE成員Leeseo
香港小姐2026｜3號李澄晴Chorie(25歲)
IG：chorie.lt
學歷：香港理工大學供應鏈管理碩士
身高：165 cm
職業：學生
興趣：流行舞/鋼琴
香港小姐2026｜4號譚雅文Tiffany(25歲)
IG：tiffanytan_official
學歷：紐約大學碩士
身高：173 cm
職業：學生
興趣：唱歌/演戲/演講
譚雅文腹肌勁吸睛 自認運動狂：唔做運動會唔自在
香港小姐2026｜5號魏欣Etherine(25歲)
IG：etherine.wei
學歷：英國愛丁堡大學
身高：170.5 cm
職業：財富管理經理
興趣：鋼琴/跳舞/五種語言/打高爾夫/喜歡小動物
魏欣身份起底學霸背景超強 身材火辣更撞樣明星
香港小姐2026｜6號盧蔚晴Jasmine(20歲)
IG：jasmineloofficial
學歷：悉尼大學法律系
身高：166 cm
職業：學生
興趣：畫畫
盧蔚晴獲麥美恩力撐做自己 解鎖夜蒲戰衣大展野性本色
香港小姐2026｜7號楊媛媛Vera(26歲)
IG：verayang26
學歷：中文大學的管理學碩士學位
身高：172 cm
職業：銀行產品經理
興趣：舞台藝術/看展覽/書法/瑜伽/主持
楊媛媛清華畢業中大碩士 視麥明詩為偶像
香港小姐2026｜8號鄧匡閔Ada(24歲)
IG：adatang_hm
學歷：英國京斯頓大學
身高：174 cm
職業：高定品牌版師助理
興趣：繪畫/刺繡/唱歌
鄧匡閔準備清單完賽去放蹤 盧蔚晴自爆去「偷食」
香港小姐2026｜9號周芳姿Gracia(23歲)
IG：grac.ia7122
學歷：香港大學碩士
身高：168 cm
職業：學生
興趣：舞蹈/運動/唱歌
周芳姿廣東話唔好驚到全身震 顏懿菲博士光環無懼高齡
香港小姐2026｜10號陳梓穎Cecilia(24歲)
IG：Cecilia.ttszwing
學歷：專上程度
身高：164 cm
職業：行政助理
興趣：古箏/唱歌
陳梓穎不覺學歷輸蝕、開心被讚似郭柏妍：我嘅榮幸
香港小姐2026｜11號顏懿菲Agnes(27歲)
IG：agnes_yanyifei
學歷：香港心理學博士
身高：170.5 cm
職業：學生
興趣：彈鋼琴/芭蕾舞/心理學/唱歌
顏懿菲Agnes無懼被黑材料抹黑、與男友感情穩定
香港小姐2026｜12號湯家琳Caris(27歲)
IG：caristong_official
學歷：香港城市大學MBA
身高：172 cm
職業：學生
興趣：書法/畫畫/閱讀/游泳/打網球
第一輪結束後，到曾比得帶領一眾已換衫的佳麗再次出場，接受主持的考驗。
考驗環節結束，立即去到才藝表演。
才藝表演完，到大家最期待嘅泳裝！
點擊下列圖輯，睇高清泳衣相：
泳裝完，頒發友誼小姐，由3號李澄晴奪得。
頒獎完畢，立即要淘汰四位，分別是12號湯家琳、3號李澄晴、9號周芳姿與4號譚雅文。
魔音女團出場
接著下來，魔音女團出場，帶領8位佳麗性感火辣跳舞。
四位佳麗再被淘汰
表演完畢再淘汰四位，分別是10號陳梓穎、11號顏懿菲 、7號楊媛媛和5號魏欣。
最後四強分別是1號袁絲珩、2號李澤欣、8號鄧匡閔與6號盧蔚晴。
公布四強後，由梁漢文帶領三位前港姐－陳楨怡、郭柏妍與謝淑怡表演。