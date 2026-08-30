梅媽離世｜梅啟明未婚妻趕到醫院　曾高調宣布再婚卻被踢爆未離婚

梅艷芳媽媽覃美金今日（30日）驚傳逝世消息，享年102歲。據悉，梅媽生前患有心臟病及高血壓，需定時服藥及進食流質食物，日常生活則由家傭照顧，她亦負責餵梅媽進食。今日印傭餵梅媽食流質麥皮，期間梅媽突然暈倒，印傭遂立即報警，可惜送院後不治。



梅艷芳媽媽覃美金今日驚傳逝世消息。（資料圖片）

梅媽兒子梅啟明下午時份趕到醫院，在接受《香港01》電話訪問時，他指對事情全不知情，指收到另一位記者電話才得知消息，多番表示：「我了解咗先，我了解咗先。」問到是否已跟梅媽有很長時間沒有見面，他說：「都話封鎖晒。」講到若梅媽確認離世，會否希望見最後一面，梅啟明直言：「一定會嘅呢樣嘢，我一定要同姪仔算帳，OK ？（呢刻有啲咩想同阿媽講？）有咩呢刻啫，你話吖？到時先啦，好冇？」

長子梅啟明趕到醫院。（陳浩然攝）

曾高調宣布再婚卻被踢爆未離婚

其後，梅啟明的泰籍未婚妻亦到達醫院門口，未有停留，直接急步進入院內。梅啟明於2024年10月10日（已故藝人梅艷芳的生忌當日），攜手未婚妻在中環香港大會堂外召開記者會，高調宣佈再婚意向。不過，梅啟明當時自稱已與第二任妻子Joey辦妥離婚，但隨即遭到Joey公開踢爆指他「未離婚」說謊。梅啟明隨後在記者會上承認尚未正式完成離婚手續，但強調雙方已分居多年。梅啟明高調帶同未婚妻露面，亦希望藉此引出當時與其登報脫離母子關係的母親覃美金，希望獲得祝福。

梅啟明未婚妻趕到醫院。（資料圖片）

梅啟明未婚妻趕到醫院。（資料圖片）