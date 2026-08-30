唐安麒引入韓國頒獎禮獲認同 魔音女團甫出道即獲首個大獎

由ACE Entertainment（ACE娛樂）主辦的《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮2026》，昨日（29日）在將軍澳數據技術中心隆重舉行。頒獎禮是韓國YS Group創辦人Yong Heo 聯同香港合作夥伴ACE娛樂創辦人Dr. Angel唐安麒從韓國引入，是亞洲模特演藝界年度盛事《Face of Asia》的延伸。唐安麒表示今年頒獎禮踏入第三屆，見證頒獎禮在香港及韓國受關注，並獲得各界肯定及支持，深感欣慰。

頒獎禮向本地電影、電視、音樂、模特兒等界別的代表人物頒發大獎，以表揚他們在所屬領域中的耀眼表現。得獎單位全由公眾提名及投票，並由韓國著名演藝社長丶製作人丶音樂總監等核實賽果。

歷屆得獎藝人包括MIRROR成員王智德ALTON、謝安琪、林保怡、方力申、唐詩詠和伍允龍等，當中王智德ALTON去年更在韓國社長Yong Heo陪同下，親赴韓國出席亞洲演藝模特盛事《Face of Asia》頒獎禮，接受「Asia Special Award 亞洲巨星獎」。歷年來和Alton一樣在《Face of Asia》得獎的巨星，包括古巨基、金秀賢、宋仲基、安普賢、李宰旭、邊佑錫、東方神起、車勝元、權相佑、崔智友、少女時代、李炳憲、林志玲、言承旭等。

韓國社長Yong Heo表示， 80年代開始香港電影植根韓國娛樂文化，很多韓國人對香港演藝文化有特別情懷，希望是次頒獎禮能增進港韓兩地演藝文化交流外，更能鼓勵台前幕後的精英，肯定他們努力不懈的貢獻。

今晚頒發共16項大獎，得獎單位包括：

‧最耀眼性格演員： 田啟文

‧最耀眼女演員（電影）：郭羨妮

‧最耀眼男演員（電影） ：黃又南

‧最耀眼電影：《再見 UFO 》

‧最耀眼全方位男藝人：黃德斌

‧最耀眼全方位女藝人：林愷鈴

‧最耀眼電視綜藝節目：《中年好聲音》

‧最耀眼主持：車婉婉

‧最耀眼電視藝人：江美儀

‧最耀眼新晉主持：俞可程

‧最耀眼電視新人：喬美莎

‧最耀眼新晉女子組合：魔音女團 MYNT

‧最耀眼 K -POP 編舞師：湯嘉宜Lenna T.

‧最耀眼電視劇集：《Court!》

‧最耀眼魔術師：甄澤權

‧最耀眼網絡主持：吳家樂 鄧兆尊